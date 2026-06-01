Сын Анчелотти возглавил футбольный клуб "Лилль"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянец Давиде Анчелотти назначен на пост главного тренера французского футбольного клуба «Лилль».
  • Соглашение с 36-летним специалистом рассчитано на два года.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Французский "Лилль" назначил на пост главного тренера итальянца Давиде Анчелотти, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 36-летним специалистом рассчитано на два года. Анчелотти сменил в должности Брюно Женезьо, который покинул клуб по окончании сезона.
Специалист является сыном Карло Анчелотти, который возглавляет сборную Бразилии. Ранее Анчелотти-младший работал главным тренером в бразильском "Ботафого", а также занимал должность ассистента тренера в сборной Бразилии, испанском "Реале", английском "Эвертоне", немецкой "Баварии" и итальянском "Наполи".
По итогам прошедшего сезона "Лилль" занял третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27.
ФутболСпортБразилияБрюно ЖенезиоКарло АнчелоттиЛилльБотафогоРеал МадридЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Лига чемпионов 2025-2026
 
