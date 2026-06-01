"Филадельфия" и "Колорадо" подписали контракты с российскими проспектами

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" и "Колорадо Эвеланш" заключили соглашения с российскими игроками Ильей Паутовым и Никитой Новоселовым, сообщается на сайтах клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Оба игрока подписали контракты новичка. Соглашение Паутова с "Филадельфией" рассчитано на три года, Новоселова с "Колорадо" - на два года.