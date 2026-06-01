Рейтинг@Mail.ru
"Филадельфия" и "Колорадо" подписали контракты с российскими проспектами - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:33 01.06.2026
"Филадельфия" и "Колорадо" подписали контракты с российскими проспектами

Клубы НХЛ "Филадельфия" и "Колорадо" подписали российских проспектов

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкХоккейные ворота
Хоккейные ворота - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Филадельфия Флайерз» и «Колорадо Эвеланш» заключили соглашения с российскими игроками Ильей Паутовым и Никитой Новоселовым.
  • Паутову 20 лет, он был выбран «Филадельфией» на драфте 2024 года под общим 173-м номером, соглашение с клубом рассчитано на три года; Новоселову 21 год, соглашение с «Колорадо» рассчитано на два года.
  • Паутов является игроком системы ЦСКА, а Новоселов представляет систему екатеринбургского «Автомобилиста».
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" и "Колорадо Эвеланш" заключили соглашения с российскими игроками Ильей Паутовым и Никитой Новоселовым, сообщается на сайтах клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Оба игрока подписали контракты новичка. Соглашение Паутова с "Филадельфией" рассчитано на три года, Новоселова с "Колорадо" - на два года.
Паутову 20 лет, форвард был выбран "Филадельфией" на драфте 2024 года под общим 173-м номером. Он является игроком системы ЦСКА и в прошедшем сезоне провел суммарно в регулярных чемпионатах Всероссийской и Молодежной хоккейных лиг 55 матчей, набрав 28 очков (11 голов + 17 передач).
21-летний Новоселов представляет систему екатеринбургского "Автомобилиста". В прошедшем сезоне вратарь провел три матча за главную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Также на его счету 40 матчей за "Горняк" в МХЛ при трех шатаутах и 93,2% отраженных бросков.
Эпизод матча Шанхайские Драконы (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" покинули 22 игрока
Вчера, 19:46
 
ХоккейФиладельфия ФлайерзКолорадо ЭвеланшЦСКАНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала