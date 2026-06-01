"Филадельфия" и "Колорадо" подписали контракты с российскими проспектами

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" и "Колорадо Эвеланш" заключили соглашения с российскими игроками Ильей Паутовым и Никитой Новоселовым, сообщается на сайтах клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Оба игрока подписали контракты новичка. Соглашение Паутова с "Филадельфией" рассчитано на три года, Новоселова с "Колорадо" - на два года.
Паутову 20 лет, форвард был выбран "Филадельфией" на драфте 2024 года под общим 173-м номером. Он является игроком системы ЦСКА и в прошедшем сезоне провел суммарно в регулярных чемпионатах Всероссийской и Молодежной хоккейных лиг 55 матчей, набрав 28 очков (11 голов + 17 передач).
21-летний Новоселов представляет систему екатеринбургского "Автомобилиста". В прошедшем сезоне вратарь провел три матча за главную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Также на его счету 40 матчей за "Горняк" в МХЛ при трех шатаутах и 93,2% отраженных бросков.
