Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что риторика стран Балтии о возможных ударах по Калининграду и готовности стать базой для атак дронов на Россию неприемлема в ядерную эпоху.
- По мнению профессора, Европе необходимо предпринять шаги для разрядки ситуации, включая извинения или выражение соболезнований по поводу атаки на Старобельск.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Поведение прибалтийских стран по отношению к России неприемлемо, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Риторика из стран Балтии о возможных ударах по Калининграду или о готовности стать базой для атак дронов на Россию просто ошеломляет. Такое поведение абсолютно недопустимо в ядерную эпоху. Это невероятно безответственно, это полное пренебрежение жизнями — и вашей, и моей, и всех остальных на планете. Это действительно поражает. Я возлагаю основную ответственность на Европу. Она не проявила ни малейшего интереса, ни малейшей способности вести хоть какую-то дипломатию — кроме как жаловаться, когда США и Россия разговаривают", — отметил он.
По мнению профессора, Европе необходимо предпринять шаги для разрядки ситуации.
"Европе стоит начать, прежде всего, с извинений или хотя бы с выражения соболезнований по поводу атаки на Старобельск — и с попытки понять, что именно произошло. <…> Нам нужны человечность, честность, порядочность, уважительный разговор. А не новая волна воинственной риторики и ненависти", — подчеркнул эксперт.
Неделю назад глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Прибалтийских стран, входящих в НАТО, достаточно сил, чтобы уничтожить российские базы ПВО в Калининградской области.
Как предупреждал президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. Возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.