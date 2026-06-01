Свыше 13 тысяч выпускников из Московской области сдали ЕГЭ 1 июня

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В день старта основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ), 1 июня, свыше 13 тысяч выпускников в Московской области сдали экзамены по истории, химии и литературе, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

"Всего в этом году в Московской области сдают ЕГЭ более 38 тысяч человек. Сегодня, в день старта основного периода Единого государственного экзамена, свыше 13 тысяч выпускников сдали экзамены по истории, химии и литературе. Для наших одиннадцатиклассников этот период является важным этапом на пути к получению аттестата и поступлению в высшие учебные заведения", — указала министр образования Московской области Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.

Более 4 тысяч школьников Подмосковья сдали ЕГЭ по истории. Экзамен состоял из 21 задания, на выполнение которых отводилось 210 минут.

Свыше 3 тысяч выпускников написали ЕГЭ по литературе. Экзаменационная работа включала 11 заданий, на которые отводилось 235 минут. Участникам разрешалось пользоваться орфографическими словарями, предоставляемыми школами в пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

Около 5,4 тысячи школьников сдали экзамен по химии. Участникам предлагалось решить 34 задания, на которые давалось 210 минут. Во время сдачи экзамена выпускникам можно было использовать дополнительные материалы, предоставляемые в ППЭ: периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева; таблицу растворимости кислот, солей и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов; непрограммируемый калькулятор.

Для проведения экзаменов в Московской области организовали 158 пунктов проведения экзаменов. Мониторинг за ходом сдачи на месте осуществляли более 560 общественных наблюдателей. Процедуру проведения контролировали свыше 300 онлайн-наблюдателей.

В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что выпускники узнают результаты не позднее 13 июня. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрены резервные даты: 22 июня — литература и химия, 23 июня — история.