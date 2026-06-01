Секретная служба США ответила на вопрос о безопасности во время ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Секретная служба США заявила, что ответственность за безопасность иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу 2026 года лежит в первую очередь на властях соответствующих городов и штатов.

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Секретная служба США на вопрос РИА Новости о готовности американских властей принять иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу 2026 года заявила, что ответственность за их безопасность в первую очередь лежит на властях соответствующих городов и штатов.

РИА Новости направило запрос в Секретную службу с просьбой разъяснить, готовы ли американские города к наплыву иностранных болельщиков, какие угрозы власти считают наиболее серьезными и планируется ли усиление охраны стадионов, фан-зон, гостиниц команд, аэропортов и транспортных узлов.

"Хотя Секретная служба является частью федерального реагирования, основная функция обеспечения безопасности лежит на городе и штате, где проводится мероприятие", — заявил РИА Новости глава пресс-службы ведомства Энтони Гульельми.

Он добавил, что за конкретными комментариями о планах безопасности следует обращаться к соответствующим городам и штатам.