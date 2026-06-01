Рейтинг@Mail.ru
Секретная служба США ответила на вопрос о безопасности во время ЧМ - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:38 01.06.2026
Секретная служба США ответила на вопрос о безопасности во время ЧМ

Секретная служба США: за безопасность гостей ЧМ отвечают местные власти

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Вашингтона
Сотрудники полиции на улице Вашингтона - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на улице Вашингтона. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретная служба США заявила, что ответственность за безопасность иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу 2026 года лежит в первую очередь на властях соответствующих городов и штатов.
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Секретная служба США на вопрос РИА Новости о готовности американских властей принять иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу 2026 года заявила, что ответственность за их безопасность в первую очередь лежит на властях соответствующих городов и штатов.
РИА Новости направило запрос в Секретную службу с просьбой разъяснить, готовы ли американские города к наплыву иностранных болельщиков, какие угрозы власти считают наиболее серьезными и планируется ли усиление охраны стадионов, фан-зон, гостиниц команд, аэропортов и транспортных узлов.
"Хотя Секретная служба является частью федерального реагирования, основная функция обеспечения безопасности лежит на городе и штате, где проводится мероприятие", — заявил РИА Новости глава пресс-службы ведомства Энтони Гульельми.
Он добавил, что за конкретными комментариями о планах безопасности следует обращаться к соответствующим городам и штатам.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. США примут матчи турнира в 11 городах.
Мохаммад Мохеби - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Мохеби из "Ростова" вошел в состав сборной Ирана на ЧМ
Вчера, 16:30
 
ФутболСШАКанадаМексикаЧМ по футболу 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала