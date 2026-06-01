Саудовская Аравия начала бесплатную раздачу билетов на матчи ЧМ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федерация футбола Саудовской Аравии начала бесплатную раздачу билетов на матчи чемпионата мира 2026 года для своих болельщиков, сообщается на странице посольства страны в США.

По информации издания The Sun, данное решение принято в связи с опасениями ФИФА по поводу возможной низкой посещаемости матчей чемпионата мира. Сообщается, что подобная стратегия применялась на клубном чемпионате мира 2025 года, который также проходил в США

« "Начинается обратный отсчет до чемпионата мира по футболу. По этому случаю Федерация футбола Саудовской Аравии предлагает бесплатные билеты для болельщиков сборной Саудовской Аравии, находящихся в США. С тебя присутствие, с нас билеты", - говорится в публикации посольства.

Отмечается, что бесплатный билет получит каждый болельщик сборной Саудовской Аравии, приехавший поддержать команду на турнире. Источник сообщает, что данное решение принято на фоне судебных исков штатов к ФИФА, в которых организацию обвиняют в невыполнении обещаний об экономических выгодах от проведения турнира с участием 48 сборных.