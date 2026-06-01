Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация футбола Саудовской Аравии начала бесплатную раздачу билетов на матчи чемпионата мира 2026 года для своих болельщиков.
- Решение о раздаче бесплатных билетов принято из-за опасений ФИФА по поводу возможной низкой посещаемости матчей.
- Тысячи мест на аренах остаются пустыми, несмотря на то что билеты на матчи сборной Саудовской Аравии предлагаются по цене до 3 тысяч долларов за штуку.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федерация футбола Саудовской Аравии начала бесплатную раздачу билетов на матчи чемпионата мира 2026 года для своих болельщиков, сообщается на странице посольства страны в США.
«
"Начинается обратный отсчет до чемпионата мира по футболу. По этому случаю Федерация футбола Саудовской Аравии предлагает бесплатные билеты для болельщиков сборной Саудовской Аравии, находящихся в США. С тебя присутствие, с нас билеты", - говорится в публикации посольства.
Отмечается, что бесплатный билет получит каждый болельщик сборной Саудовской Аравии, приехавший поддержать команду на турнире. Источник сообщает, что данное решение принято на фоне судебных исков штатов к ФИФА, в которых организацию обвиняют в невыполнении обещаний об экономических выгодах от проведения турнира с участием 48 сборных.
Издание отмечает, что билеты на матчи сборной Саудовской Аравии все еще предлагаются по цене до 3 тысяч долларов за штуку. Тысячи мест на аренах остаются пустыми.