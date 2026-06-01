"Спартак" объявил об уходе Чернова - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Футбол
20:28 01.06.2026 (обновлено: 21:38 01.06.2026)
"Спартак" объявил об уходе защитника Чернова

  • Защитник Никита Чернов покинул московский "Спартак".
  • Уход связан с истечением контракта.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Защитник Никита Чернов покинул московский "Спартак", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Чернов ушел из "Спартака" в связи с истечением контракта.
"Благодарим Никиту за время, проведенное в "Спартаке", и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении "красно-белых".
Чернову 30 лет, он выступал за "Спартак" с февраля 2022 года. В составе "красно-белых" Чернов завоевал Кубок России и стал бронзовым призером РПЛ. Минувший сезон Чернов провел в самарских "Крыльях Советов" на правах аренды. Также Чернов играл за столичный ЦСКА, калининградскую "Балтику", красноярский "Енисей" и екатеринбургский "Урал". На его счету два матча за сборную России.
