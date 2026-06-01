Американский хоккеист Барак покинул "Металлург"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил в своем Telegram-канале об уходе американского нападающего Дерека Барака.
Барак покинул клуб в связи с истечением контракта.
Бараку 31 год, он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2023 года - провел два сезона в подмосковном "Витязе" и один - в "Металлурге". На счету американца 213 матчей в КХЛ и 124 набранных очка (54 шайбы + 70 передач).
