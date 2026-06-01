Трусова не побоялась поплавать с акулами

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что решилась заняться дайвингом среди акул.
Спортсменка опубликовала в Telegram-канале видео со своим сыном Михаилом на борту судна и несколько снятых под водой роликов.
"После долгих размышлений я все-таки решилась поплавать с акулами! Тот факт, что в прошлый раз они никого не съели, немного обнадежил, но далеко от лестницы я на всякий случай не отплывала️", - написала Трусова.
В августе 2025 года у Трусовой и ее супруга Макара Игнатова родился сын Михаил. Спортсменке 21 год, она возобновила карьеру в группе Этери Тутберидзе, она восстановила все тройные прыжки, лутц в четыре оборота и выступила на чемпионате России по прыжкам.