Рейтинг@Mail.ru
Трусова не побоялась поплавать с акулами - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:51 01.06.2026
Трусова не побоялась поплавать с акулами

Фигуристка Трусова занялась дайвингом с акулами

© Фото : соцсети Александры ИгнатовойАлександра Игнатова (Трусова)
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : соцсети Александры Игнатовой
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Трусова (Игнатова) решилась поплавать с акулами.
  • Фигуристка опубликовала в Telegram-канале видео со своим сыном Михаилом на борту судна и несколько снятых под водой роликов.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что решилась заняться дайвингом среди акул.
Спортсменка опубликовала в Telegram-канале видео со своим сыном Михаилом на борту судна и несколько снятых под водой роликов.
"После долгих размышлений я все-таки решилась поплавать с акулами! Тот факт, что в прошлый раз они никого не съели, немного обнадежил, но далеко от лестницы я на всякий случай не отплывала‍️", - написала Трусова.
В августе 2025 года у Трусовой и ее супруга Макара Игнатова родился сын Михаил. Спортсменке 21 год, она возобновила карьеру в группе Этери Тутберидзе, она восстановила все тройные прыжки, лутц в четыре оборота и выступила на чемпионате России по прыжкам.
Евгений Плющенко и Евгения Медведева проведут фан-встречи на Ночи московского спорта - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Плющенко и Медведева проведут фан-встречи на "Ночи московского спорта"
30 мая, 08:30
 
Фигурное катаниеАлександра Игнатова (Трусова)Макар ИгнатовЭтери Тутберидзефигурное катание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала