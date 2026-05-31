"Сочи" расстался с арендованным у "Спартака" футболистом

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полузащитники Антон Зиньковский и Максим Мухин, выступавшие за "Сочи" на правах аренды из московских "Спартака" и ЦСКА соответственно, покинули команду после завершения соглашений, сообщается на сайте футбольного клуба.

23-летний Волков принял участие в 22 встречах и записал на свой счет одну голевую передачу. 24-летний бразилец Сантос, присоединившийся в зимнее трансферное окно, сыграл шесть матчей и отметился одной результативной передачей. 20-летний Корнеев провел десять встреч без результативных действий. На счету 21-летнего Васильева 30 матчей, три гола и одна голевая передача.