"Сочи" расстался с арендованным у "Спартака" футболистом - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Футбол
14:01 31.05.2026
"Сочи" расстался с арендованным у "Спартака" футболистом

Футболисты Зиньковский и Мухин покинули "Сочи" после завершения аренды

© РИА Новости / Александр Нестеров
Антон Зиньковский
Антон Зиньковский
© РИА Новости / Александр Нестеров
Перейти в медиабанк
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитники Антон Зиньковский и Максим Мухин покинули футбольный клуб «Сочи» после завершения арендного соглашения.
  • Вместе с Зиньковским и Мухиным «Сочи» покинули полузащитник Дмитрий Васильев и защитник Сергей Волков («Зенит»), нападающий Густаво Сантос («Краснодар») и форвард Артем Корнеев («Локомотив»).
  • Зиньковский стал самым результативным игроком «Сочи» в РПЛ по системе «гол+пас», забив четыре мяча и отдав три голевые передачи.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полузащитники Антон Зиньковский и Максим Мухин, выступавшие за "Сочи" на правах аренды из московских "Спартака" и ЦСКА соответственно, покинули команду после завершения соглашений, сообщается на сайте футбольного клуба.
Аренда игроков действовала до конца сезона-2025/26. Также "Сочи" по истечении аренды покидают полузащитник Дмитрий Васильев и защитник Сергей Волков (оба - петербургский "Зенит"), нападающий Густаво Сантос ("Краснодар") и форвард Артем Корнеев (московский "Локомотив").
Зиньковскому 30 лет. Он провел за "Сочи" 31 матч, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Кроме того, полузащитник стал самым результативным игроком команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) по системе "гол+пас". В активе 24-летнего Мухина 24 матча и один забитый мяч.
23-летний Волков принял участие в 22 встречах и записал на свой счет одну голевую передачу. 24-летний бразилец Сантос, присоединившийся в зимнее трансферное окно, сыграл шесть матчей и отметился одной результативной передачей. 20-летний Корнеев провел десять встреч без результативных действий. На счету 21-летнего Васильева 30 матчей, три гола и одна голевая передача.
По итогам сезона-2025/26 "Сочи", набрав 22 очка, занял последнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
ФутболСпортАнтон ЗиньковскийМаксим МухинСочиСпартак МоскваПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
