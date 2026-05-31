"Сочи" расстался с арендованным у "Спартака" футболистом

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полузащитники Антон Зиньковский и Максим Мухин, выступавшие за "Сочи" на правах аренды из московских "Спартака" и ЦСКА соответственно, покинули команду после завершения соглашений, сообщается на сайте футбольного клуба.
Аренда игроков действовала до конца сезона-2025/26. Также "Сочи" по истечении аренды покидают полузащитник Дмитрий Васильев и защитник Сергей Волков (оба - петербургский "Зенит"), нападающий Густаво Сантос ("Краснодар") и форвард Артем Корнеев (московский "Локомотив").
Зиньковскому 30 лет. Он провел за "Сочи" 31 матч, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Кроме того, полузащитник стал самым результативным игроком команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) по системе "гол+пас". В активе 24-летнего Мухина 24 матча и один забитый мяч.
23-летний Волков принял участие в 22 встречах и записал на свой счет одну голевую передачу. 24-летний бразилец Сантос, присоединившийся в зимнее трансферное окно, сыграл шесть матчей и отметился одной результативной передачей. 20-летний Корнеев провел десять встреч без результативных действий. На счету 21-летнего Васильева 30 матчей, три гола и одна голевая передача.
По итогам сезона-2025/26 "Сочи", набрав 22 очка, занял последнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.