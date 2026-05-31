Во Франции задержали более 400 фанатов при беспорядках после победы "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
07:58 31.05.2026 (обновлено: 10:53 31.05.2026)
Во Франции задержали более 400 фанатов при беспорядках после победы "ПСЖ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции задержали 416 болельщиков при беспорядках после победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.
  • В Париже и других городах произошли погромы, случаи мародерства и стычки с силовикам.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Во Франции задержали 416 болельщиков при беспорядках после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, пишет Le Figaro со ссылкой на главу МВД страны Лорана Нуньеса.
По его словам, большинству из них временно ограничили свободу в Париже — 283 фанатам. В разных районах города зачинщики устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды.
Нуньес отметил, что в 15 городах были случаи мародерства в магазинах. Французы вступали в стычки в силовиками, забрасывая их фейерверками, петардами, стеклянными бутылками и другими предметами. Ранены семь полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии.
По данным Le Figaro, пострадали еще четыре человека. Один упал в Сену, другого ранили холодным оружием. Кроме того, двое попали в ДТП из-за столпотворения фанатов на кольцевой автодороге, они находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в МВД Франции сообщали, что власти задействуют 22 тысячи силовиков для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов из-за риска беспорядков. Из них восемь тысяч должны были следить за порядком в столице и ее пригородах.
ФутболВ миреФранцияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026Парижарсенал (Лондон)
 
