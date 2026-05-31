В Париже прошли беспорядки после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
00:29 31.05.2026 (обновлено: 06:39 31.05.2026)
В Париже прошли беспорядки после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ

В Париже зачинщики беспорядков после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ устраивают погромы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Париже усиливаются беспорядки после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.
  • Зачинщики беспорядков устраивают погромы, жгут костры, поджигают машины и велосипеды, а также пытаются разграбить магазины.
  • Французы вступают в стычки с полицией, забрасывая ее различными предметами.
ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. В Париже усилились беспорядки после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, передают местные СМИ.
В разных районах города зачинщики устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды. Так, один автомобиль сгорел на площади Трокадеро — совсем рядом с Эйфелевой башней. Помимо этого, в столице зафиксировали несколько попыток разграбить магазины.
Французы также вступали в стычки в сотрудниками правоохранительных органов, забрасывая их фейерверками, петардами, стеклянными бутылками и другими предметами. Как пишет газета Figaro, группа людей даже попыталась совершить нападение на полицейский участок, перед тем как силовики их разогнали.
Беспорядки вспыхнули как в центре Парижа, так и на его окраинах. В частности, ожесточенные столкновения болельщиков и полиции происходили на самом западе столицы около стадиона "Парк де Пренс", где транслировали финальный матч. Там стычки начались еще до завершения игры.
По данным Figaro, пострадали четыре человека. Один упал в Сену, другого ранили холодным оружием. Еще двое попали в ДТП из-за столпотворения фанатов на кольцевой автодороге, они находятся в тяжелом состоянии. До этого также сообщалось об одном пострадавшем полицейском.
В других городах Франции также наблюдаются отдельные инциденты. Всего в стране задержали 326 человек, из них 235 — в Париже.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи силовиков для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов из-за риска беспорядков. Из них восемь тысяч должны были следить за порядком в столице и ее пригородах.
ФутболВ миреПарижФранцияСена (река)Кубок Франции по футболуПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
