В Париже прошли беспорядки после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. В Париже усилились беспорядки после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, передают местные СМИ.

В разных районах города зачинщики устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды. Так, один автомобиль сгорел на площади Трокадеро — совсем рядом с Эйфелевой башней. Помимо этого, в столице зафиксировали несколько попыток разграбить магазины.

Французы также вступали в стычки в сотрудниками правоохранительных органов, забрасывая их фейерверками, петардами, стеклянными бутылками и другими предметами. Как пишет газета Figaro, группа людей даже попыталась совершить нападение на полицейский участок, перед тем как силовики их разогнали.

Беспорядки вспыхнули как в центре Парижа , так и на его окраинах. В частности, ожесточенные столкновения болельщиков и полиции происходили на самом западе столицы около стадиона "Парк де Пренс", где транслировали финальный матч. Там стычки начались еще до завершения игры.

По данным Figaro, пострадали четыре человека. Один упал в Сену , другого ранили холодным оружием. Еще двое попали в ДТП из-за столпотворения фанатов на кольцевой автодороге, они находятся в тяжелом состоянии. До этого также сообщалось об одном пострадавшем полицейском.

В других городах Франции также наблюдаются отдельные инциденты. Всего в стране задержали 326 человек, из них 235 — в Париже.