"Айнтрахт" объвил о возвращении Хюттера - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
13:37 31.05.2026 (обновлено: 13:42 31.05.2026)
"Айнтрахт" объвил о возвращении Хюттера

Экс-тренер "Монако" Хюттер вернется в немецкий футбольный клуб "Айнтрахт"

  • Ади Хюттер займет должность главного тренера франкфуртского «Айнтрахта».
  • Контракт с тренером вступит в силу 1 июля и будет рассчитан до 30 июня 2029 года.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Австриец Ади Хюттер займет должность главного тренера франкфуртского "Айнтрахта", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Контракт со специалистом вступит в силу 1 июля и будет рассчитан до 30 июня 2029 года.
"Для меня возвращение на пост тренера "Айнтрахта" - особенное и очень эмоциональное событие. Время, которое мы провели вместе во Франкфурте, сильно повлияло на меня, и я никогда его не забывал. Оглядываясь назад, я всегда чувствовал, что наша история еще не была завершена. Поэтому я рад возможности вновь взяться за эту работу, подходя к ней с большим трудолюбием, дисциплиной и четким пониманием целей. Путь, который клуб прошел за последние годы, заслуживает большого уважения. Мы сделаем все возможное, чтобы в предстоящем сезоне команда радовала болельщиков своей игрой и провела успешный сезон", - заявил Хюттер.
Хюттеру 56 лет. Он уже возглавлял "Айнтрахт" с 2018 по 2021 год. Под его руководством команда доходила до полуфиналов Лиги Европы и Кубка Германии. Также специалист работал в "Монако", менхенгладбахской "Боруссии", швейцарском клубе "Янг Бойз" и австрийском "Зальцбурге".
"Айнтрахт" завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Также команда заняла 33-ю строчку в таблице общего этапа Лиги чемпионов и не смогла пройти дальше.
