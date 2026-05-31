Громкий провал Канады: "кленовых" от краха не спас даже тренер Овечкина

Сборная Канады проиграла финнам и не смогла пробиться в финал чемпионата мира. Канадские хоккеисты остались без золота мирового первенства третий год подряд.

Канаду добил мастер с русскими корнями

Сборная Канады по хоккею снова "пролетела" мимо золотых медалей. В матче за выход в финал чемпионата мира, который проходит в Швейцарии, канадцы проиграли команде Финляндии (2:4) и лишились шанса спасти хоккейный сезон.

На турнир "Кленовые листья" прибыли с мощным составом опытных чемпионов и юных талантов: не нуждающийся в представлении Сидни Кросби, матерые бойцы Райан О'Райлли и Джон Таварес, а также Дилан Холлоуэй, Марк Шайфли и Габриэль Виларди, один из самых опасных и результативных защитников НХЛ Эван Бушар, а также 19-летний вундеркинд Маклин Селебрини, которому доверили звание капитана команды на мировом первенстве. При оценке всех участников на бумаге именно канадцы считались фаворитом турнира. Им прочили как минимум участие в финале. Как максимум — вручали золотые награды еще до старта соревнований.

© REUTERS / David W Cerny Сидни Кросби © REUTERS / David W Cerny Сидни Кросби

Под руководством Миши Донскова, которому в тренерском штабе канадской сборной помогает наставник клуба Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери, канадцы без поражений преодолели стадию группового раунда, набрав 20 очков из 21 возможных, а в четвертьфинале уверенно обыграли американцев (4:0). До сих пор сборная Канады подтверждала выданные ей авансы, но задачу-минимум Кросби и компания так и не выполнили: лучшее, на что они будут претендовать на чемпионате, — это бронза, за которую с ними поборются норвежцы.

Матч против финнов подопечные Донскова начали успешно. Несмотря на пропущенную на четвертой минуте шайбу, канадцы до первого перерыва успели оформить два гола и выйти вперед. Однако во втором периоде у "кленовых" случился крах.

© REUTERS / David W Cerny Александр Барков © REUTERS / David W Cerny Александр Барков

В самом дебюте периода финский форвард с русскими корнями и капитан "Флориды Пантерз" Александр Барков, пропустивший весь сезон НХЛ из-за травмы, но показывающий высокий класс на этом чемпионате мира, сравнял счет, а в середине матча он выступил ассистентом в эпизоде с победным голом Косты Хелениуса. Шайба Ааты Рятю спустя полторы минуты после гола Хелениуса отправила канадцев в полный нокаут — до конца матча команда Донскова, у которой все валилось из рук и не получалось подобрать оптимальные настройки, так и не смогла сообразить хотя бы подобие камбэка.

Отсутствием получившего накануне травму Бушара эту неудачу едва ли удастся оправдать. Можно сказать, что финская сборная во главе с Антти Пеннаненом взяла у Канады своеобразный реванш за обидное поражение в полуфинале олимпийского турнира на Играх-2026.

« "Полное разочарование. На этом турнире мы сделали большой объем качественной работы. Даже в этом матче были хорошие моменты в нашем исполнении. Но порой случаются и такие неудачные периоды. В этом матче эти неудачи повлияли на наш результат", — высказался после матча в эфире TSN 38-летний Сидни Кросби, набравший в девяти играх турнира десять очков (1+9).

© REUTERS / Denis Balibouse Сидни Кросби (на заднем плане) © REUTERS / Denis Balibouse Сидни Кросби (на заднем плане)

Очередной провал канадского хоккея

Этот год для канадцев в принципе складывается настолько плохо, насколько родоначальники хоккея ранее и не могли себе представить. Впервые в истории Канада не добилась успеха ни на одном из крупных международных турниров:

молодежный чемпионат мира — поражение в полуфинале;

мужской турнир на Олимпиаде при участии игроков НХЛ — поражение в финале;

женский турнир на Олимпиаде — поражение в финале;

юниорский чемпионат мира — поражение в четвертьфинале;

взрослый чемпионат мира — поражение в полуфинале.

© REUTERS / Denis Balibouse Хоккеисты сборной Канады © REUTERS / Denis Balibouse Хоккеисты сборной Канады

Дополнением к этому стал и очередной провал канадцев на клубном уровне, чьи команды НХЛ вот уже 33-й сезон подряд не могут добраться до Кубка Стэнли: "Монреаль Канадиенс", проигравший "Каролине Харрикейнз" (1-4) в полуфинале турнира, был последним клубом из Канады, кто продолжал участие в плей-офф.

Что касается мировых первенств, то "кленовые" третий год подряд остались без золотых медалей чемпионата мира. После успеха в 2023-м канадцы провели два турнира без каких-либо наград вовсе. Если они умудрятся проиграть и норвежцам в матче за третье место, то этот провал станет грандиознейшим за последние десять с лишним лет.