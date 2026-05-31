"Сибирь" объявила об уходе Локтионова, Зайцева, Приски и Кошелева

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" в своем Telegram-канале объявил об уходе из команды защитников Егора Зайцева и Чейза Приски, а также нападающих Андрея Локтионова и Семена Кошелева.
31 мая у хоккеистов заканчиваются контракты. Отмечается, что они продолжат карьеру в других клубах.
Локтионов перешел в "Сибирь" в январе 2026 года в результате обмена из петербургского СКА. 36-летний форвард провел 15 матчей за клуб и набрал 3 очка (0+3). На протяжении карьеры Локтионов выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", с которым стал обладателем Кубка Стэнли, "Нью-Джерси Девилз" и "Каролина Харрикейнз", суммарно сыграв в североамериканской лиге 157 матчей и набрав 48 баллов (22+26).
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Локтионов играл в ярославском "Локомотиве", магнитогорском "Металлурге", а также московских ЦСКА и "Спартаке". В составе ЦСКА форвард становился финалистом Кубка Гагарина 2021 года. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 672 встречи и 326 очков (123+203). Со сборной России Локтионов становился чемпионом мира 2014 года. С юниорской сборной он выигрывал золото (2007) и серебро (2008) мировых первенств.
28-летний защитник Зайцев стал игроком "Сибири" по ходу сезона-2025/26, перейдя из московского "Спартака". Он сыграл за сезон 40 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 6 очков (0 голов + 6 передач). Приски 30 лет, он подписал контракт с "Сибирью" в июле, сыграл за клуб 55 матчей, набрав 24 балла (4+20). Кошелеву 30 лет. Он перешел в "Сибирь" по ходу сезона из владивостокского "Адмирала". Россиянин сыграл за команду из Новосибирска 50 матчей и набрал 25 очков (12+13).