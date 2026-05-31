Двукратный обладатель Кубка Гагарина Хохлачев покинул "Салават Юлаев"

17:27 31.05.2026
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Хохлачев покинул "Салават Юлаев"

© Фото : Пресс-служба ХК "Спартак"Хоккеист Александр Хохлачев
Хоккеист Александр Хохлачев. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" объявил в своем Telegram-канале о расставании с двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Александром Хохлачевым.
Также "Салават Юлаев" покинули форварды Денис Ян, Владимир Бутузов и Петр Хохряков.
Хохлачеву 32 года, он присоединился к "Салавату Юлаеву" в сентябре 2025 года, подписав сначала пробный, а потом полноценный контракт до конца сезона. Хоккеист провел 36 матчей за уфимский клуб и набрал 15 очков (9 шайб + 6 передач).
Ранее Хохлачев выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский "Спартак", петербургский СКА, омский "Авангард", хабаровский "Амур", "Сочи" и тольяттинскую "Ладу". В составе СКА и "Авангарда" он становился обладателем Кубка Гагарина. Также на счету Хохлачева девять матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Бостон Брюинз".
ХоккейСпортАлександр ХохлачёвСалават ЮлаевПетр ХохряковВладимир БутузовКХЛ 2025-2026
 
