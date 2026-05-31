Академик РАН предупредил, что ChatGPT приучит школьников верить в 2х2=5

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Использование школьниками таких систем искусственного интеллекта, как ChatGPT, отучит их думать и заставит верить в то, что 2х2=5, заявил в беседе с РИА Новости академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.

"Такая опасность вообще-то есть. И такая опасность уже сейчас, по-моему, наблюдается среди школьников. Это связано с системой образования, когда школьник за ответом на всевозможные вопросы лезет в эти самые системы искусственного интеллекта, как ChatGPT и другие большие языковые модели. И отучается думать", - ответил Лекторский на вопрос агентства о том, приведет ли массовое использование ИИ к тому, что человек начнет меньше думать самостоятельно.

По его словам, перед образованием сегодня стоит задача не просто "вооружать" обучающихся знаниями, а формировать у них способность к критическому и самостоятельному мышлению.

"Кто-то из деятелей, работающих в области образования, сказал недавно: если школьник привык доверять искусственному интеллекту, то если ИИ ему скажет, что 2x2=5, он в это поверит и будет думать, что так оно и есть. Вот это страшная вещь, этого делать нельзя категорически", - сказал академик РАН