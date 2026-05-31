Голы Ленини и Беншимола помогли сборной Кабо-Верде обыграть команду Сербии

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная Кабо-Верде обыграла команду Сербии в товарищеском матче, который прошел в Лиссабоне.
Встреча завершилась со счетом 3:0, голы забили Кевин Ленини (11-я минута), Ларос Дуарте (59) и Жилсон Беншимол (63).
Ленини представляет "Краснодар", Беншимол - тольяттинский "Акрон". У сербов весь матч отыграл защитник "Зенита" Страхиня Эракович, который в прошедшем сезоне на правах аренды представлял сербскую "Црвену Звезду".
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира. Соперниками по группе H сборной Кабо-Верде, которая впервые выступит на мировом первенстве, стали команды Испании, Саудовской Аравии и Уругвая. Сербы не смогли квалифицироваться на чемпионат мира.
