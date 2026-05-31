Сын Зидана вошел в заявку Алжира на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
19:12 31.05.2026 (обновлено: 21:37 31.05.2026)
Сын Зидана вошел в заявку Алжира на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Алжира опубликовала состав команды на чемпионат мира по футболу 2026 года.
  • В состав сборной вошли 26 футболистов.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная Алжира на своей странице в соцсети X опубликовала состав команды на чемпионат мира по футболу 2026 года.
В состав сборной вошли 26 футболистов, включая защитников Райана Аит-Нури ("Манчестер Сити"), Рами Бенсебаини ("Боруссия"), полузащитников Набиля Бенталеба ("Лилль"), Ибрахима Маза ("Байер"), а также нападающих Амина Гуири ("Марсель") и Рияда Мареза, ныне выступающего за саудовский "Аль-Ахли".
В заявку также попал вратарь испанской "Гранады" Люка Зидан, который является сыном экс-нападающего сборной Франции Зинедина Зидана. Для 28-летнего голкипера грядущий чемпионат мира станет первым в карьере.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе J сборная Алжира встретится с командами Аргентины, Иордании и Австрии.
