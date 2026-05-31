Сборная ЮАР не смогла вылететь в Мехико на ЧМ-2026 из-за проблем с визами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная ЮАР не смогла вылететь в Мехико для участия в чемпионате мира по футболу из-за проблем с визами.
- Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, сборная ЮАР сыграет матч открытия 11 июня против мексиканцев.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная ЮАР не сумела вылететь в запланированный срок в Мехико для участия в чемпионате мира по футболу из-за проблем с визами, сообщается на сайте Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA).
В заявлении отмечается, что национальная команда столкнулась с проблемами при получении виз для некоторых игроков и официальных лиц, в результате чего команда не смогла вылететь в Северную Америку в воскресенье утром, как планировалось изначально. На вечер намечено заседание комитета SAFA по чрезвычайным ситуациям. Футболисты продолжат тренироваться в Йоханнесбурге.