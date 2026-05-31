Рейтинг@Mail.ru
Сборная ЮАР не смогла вылететь в Мехико на ЧМ-2026 из-за проблем с визами - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:17 31.05.2026
Сборная ЮАР не смогла вылететь в Мехико на ЧМ-2026 из-за проблем с визами

Сборная ЮАР не смогла вовремя вылететь на ЧМ-2026 из-за проблем с визами

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная ЮАР не смогла вылететь в Мехико для участия в чемпионате мира по футболу из-за проблем с визами.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, сборная ЮАР сыграет матч открытия 11 июня против мексиканцев.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная ЮАР не сумела вылететь в запланированный срок в Мехико для участия в чемпионате мира по футболу из-за проблем с визами, сообщается на сайте Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA).
В заявлении отмечается, что национальная команда столкнулась с проблемами при получении виз для некоторых игроков и официальных лиц, в результате чего команда не смогла вылететь в Северную Америку в воскресенье утром, как планировалось изначально. На вечер намечено заседание комитета SAFA по чрезвычайным ситуациям. Футболисты продолжат тренироваться в Йоханнесбурге.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная ЮАР сыграет 11 июня в матче открытия турнира против мексиканцев. Также в рамках группы A южноафриканцы встретятся с командами Чехии и Южной Кореи.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Мексике не поселили ни одну из сборных - фаворитов ЧМ-2026 по футболу
30 мая, 09:38
 
ФутболЮАРСеверная АмерикаЧМ по футболу 2026МексикаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала