Рейтинг@Mail.ru
Жена Сафонова рассказала, из чего сделала российский флаг на финал ЛЧ - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:52 31.05.2026 (обновлено: 12:58 31.05.2026)
Жена Сафонова рассказала, из чего сделала российский флаг на финал ЛЧ

Жена Сафонова собирала российский триколор на финал ЛЧ из французских флажков

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов с трофеем Лиги чемпионов
Матвей Сафонов с трофеем Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов с трофеем Лиги чемпионов
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супруга вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, что они забыли взять российский флаг на финал Лиги чемпионов, и его пришлось собирать из небольших флажков, предназначенных для создания французского триколора.
  • "ПСЖ" обыграл "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира Лиги чемпионов.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Супруга вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, что они забыли взять российский флаг на финал Лиги чемпионов, поэтому его пришлось собирать из небольших флажков, предназначенных для создания французского триколора.
В субботу французский "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу за парижан целиком. По окончании матча Кондратюк, накинув на себя флаг России, спустилась с трибун и вышла к супругу на поле арены, где происходили празднования по случаю завоевания титула.
Футболисты ПСЖ с трофеем ЛЧ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Жена Сафонова вынесла флаг России на поле после финала Лиги чемпионов
30 мая, 23:33
«
"Друзья, всем доброе победное утро! Я хочу немного развеять слухи и все прочие новости о том, из чего же был сделан флаг, с которым я вышла на поле к своему мужу вчера. Значит, история вообще какова. Я купила и привезла флаг специально перед финалом, но Матвей его забыл, потому что он торопился и вообще мысли были не об этом, и он думал, что его возьму я. И у нас произошло недопонимание, потому что я не знала, что он его не взял. И вчера он мне говорит: "Где флаг? Давай флаг". А я говорю: "А у меня нет, я не взяла". И в итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые нам давали, - триколор Франции. Поснимали палки, на которых они держались. Вот так, собственно, был произведен наш флаг. Не потому, что нельзя, не потому, что мы там что-то специально не взяли. Мы просто забыли. И получилось что получилось. Зато все увидели", - сказала Кондратюк в видеосообщении в своем Telegram-канале
"Чтобы развеять слухи хейтеров о том, что это мусорные пакеты, - это не мусорные пакеты. Это был триколор Франции, который магическим образом превратился в другой триколор. Вы скажете: "Марина, как вы забыли? Надо было взять", или еще что-то. Ребят, ну человеческий фактор существует. Матвей думал об одном, я думала о другом. В общем, не суть. Главное, что мы это смогли обыграть таким образом, что сводки новостей пестрят об этой истории. Ну, для меня это добрая история. Не знаю, как там для других. Но, в общем, вроде бы все рассказала. И надеюсь, больше никаких недопониманий касаемо флагов не будет в целом. В следующий раз обещаю не забыть. Пока!" - добавила супруга вратаря.
Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, дважды побеждавшим в Лиге чемпионов.
Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Зарплата в два раза меньше, украинцы и лютый хейт: как Сафонов заткнул всех
Вчера, 11:42
 
ФутболСпортФранцияРоссияКубок Франции по футболуМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала