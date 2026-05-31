Жена Сафонова рассказала, из чего сделала российский флаг на финал ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Супруга вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, что они забыли взять российский флаг на финал Лиги чемпионов, и его пришлось собирать из небольших флажков, предназначенных для создания французского триколора.
- "ПСЖ" обыграл "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира Лиги чемпионов.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Супруга вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, что они забыли взять российский флаг на финал Лиги чемпионов, поэтому его пришлось собирать из небольших флажков, предназначенных для создания французского триколора.
В субботу французский "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу за парижан целиком. По окончании матча Кондратюк, накинув на себя флаг России, спустилась с трибун и вышла к супругу на поле арены, где происходили празднования по случаю завоевания титула.
"Друзья, всем доброе победное утро! Я хочу немного развеять слухи и все прочие новости о том, из чего же был сделан флаг, с которым я вышла на поле к своему мужу вчера. Значит, история вообще какова. Я купила и привезла флаг специально перед финалом, но Матвей его забыл, потому что он торопился и вообще мысли были не об этом, и он думал, что его возьму я. И у нас произошло недопонимание, потому что я не знала, что он его не взял. И вчера он мне говорит: "Где флаг? Давай флаг". А я говорю: "А у меня нет, я не взяла". И в итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые нам давали, - триколор Франции. Поснимали палки, на которых они держались. Вот так, собственно, был произведен наш флаг. Не потому, что нельзя, не потому, что мы там что-то специально не взяли. Мы просто забыли. И получилось что получилось. Зато все увидели", - сказала Кондратюк в видеосообщении в своем Telegram-канале
"Чтобы развеять слухи хейтеров о том, что это мусорные пакеты, - это не мусорные пакеты. Это был триколор Франции, который магическим образом превратился в другой триколор. Вы скажете: "Марина, как вы забыли? Надо было взять", или еще что-то. Ребят, ну человеческий фактор существует. Матвей думал об одном, я думала о другом. В общем, не суть. Главное, что мы это смогли обыграть таким образом, что сводки новостей пестрят об этой истории. Ну, для меня это добрая история. Не знаю, как там для других. Но, в общем, вроде бы все рассказала. И надеюсь, больше никаких недопониманий касаемо флагов не будет в целом. В следующий раз обещаю не забыть. Пока!" - добавила супруга вратаря.
Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, дважды побеждавшим в Лиге чемпионов.