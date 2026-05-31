Жена Сафонова рассказала, из чего сделала российский флаг на финал ЛЧ

«

"Друзья, всем доброе победное утро! Я хочу немного развеять слухи и все прочие новости о том, из чего же был сделан флаг, с которым я вышла на поле к своему мужу вчера. Значит, история вообще какова. Я купила и привезла флаг специально перед финалом, но Матвей его забыл, потому что он торопился и вообще мысли были не об этом, и он думал, что его возьму я. И у нас произошло недопонимание, потому что я не знала, что он его не взял. И вчера он мне говорит: "Где флаг? Давай флаг". А я говорю: "А у меня нет, я не взяла". И в итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые нам давали, - триколор Франции. Поснимали палки, на которых они держались. Вот так, собственно, был произведен наш флаг. Не потому, что нельзя, не потому, что мы там что-то специально не взяли. Мы просто забыли. И получилось что получилось. Зато все увидели", - сказала Кондратюк в видеосообщении в своем Telegram-канале