В Париже по случаю победы "ПСЖ" в финале ЛЧ пройдет парад - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
В Париже по случаю победы "ПСЖ" в финале ЛЧ пройдет парад

В Париже по случаю победы "ПСЖ" в финале ЛЧ пройдет парад у Эйфелевой башни

  • В воскресенье у Эйфелевой башни пройдет парад игроков и болельщиков "Пари Сен-Жермен", ожидается участие около 100 тысяч человек.
  • Вечером игроков "ПСЖ" примет в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон, а затем празднования продолжатся на арене "Парк де Пренс".
ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Парад игроков и болельщиков французского клуба "Пари Сен-Жермен" пройдет в воскресенье у Эйфелевой башни после победы команды в финале Лиги чемпионов, ожидается участие около 100 тысяч человек, сообщила мэрия 15-го округа Парижа.
Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште. Французский "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира.
"Великолепная победа "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов открывает путь к параду, который пройдет… на Марсовом поле. Префектура полиции примет исключительные меры безопасности в районе Эйфелевой башни на фоне того, что ожидается участие около 100 тысяч болельщиков", - говорится в заявлении мэрии.
Парад состоится днем, а вечером игроков "ПСЖ" примет в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. После этого празднования продолжатся на арене "Парк де Пренс", которая является домашним стадионом клуба.
Ранее власти Парижа постановили не проводить шествие игроков и болельщиков "ПСЖ" на Елисейских полях в случае победы из-за опасений беспорядков.
