Краткий пересказ от РИА ИИ Французский «ПСЖ» обыграл английский «Арсенал» и второй год подряд стал победителем финала Лиги чемпионов.

БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. Болельщики "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") и "Арсенала" празднуют результат финала Лиги чемпионов в Будапеште в барах и на улицах без беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.

Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште . Французский "ПСЖ" обыграл английский " Арсенал " и второй год подряд стал победителем турнира.

Зрители расходятся с главной фан-зоны и стадиона по частично перекрытым центральным улицам Будапешта. В районах, знаменитых своими барами и ночной жизнью, почти все заведения полны болельщиков, которые поют, танцуют или обсуждают матч, но беспорядков не замечено.

Многие бары заполнены болельщиками даже спустя два часа по окончании матча. На улицах шумно за счет толп как иностранных, так и венгерских фанатов, но дежурящие полицейские никого не разгоняют, поскольку празднование не переходит в потасовки.