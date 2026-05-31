Рейтинг@Mail.ru
В Будапеште футбольные фанаты отмечают результат финала ЛЧ без беспорядков - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:54 31.05.2026
В Будапеште футбольные фанаты отмечают результат финала ЛЧ без беспорядков

В Будапеште болельщики "ПСЖ" и "Арсенала" отмечают финал ЛЧ без беспорядков

© Marton MonusФутболисты "ПСЖ" с трофеем ЛЧ
Футболисты ПСЖ с трофеем ЛЧ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Marton Monus
Футболисты "ПСЖ" с трофеем ЛЧ. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский «ПСЖ» обыграл английский «Арсенал» и второй год подряд стал победителем финала Лиги чемпионов.
  • Болельщики «ПСЖ» и «Арсенала» празднуют результат матча в Будапеште без беспорядков.
  • Полиция Будапешта увеличила число полицейских на улицах до почти 4 тысяч для минимизации рисков беспорядков во время финала Лиги чемпионов.
БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. Болельщики "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") и "Арсенала" празднуют результат финала Лиги чемпионов в Будапеште в барах и на улицах без беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.
Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште. Французский "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира.
Сотрудник полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Париже прошли беспорядки после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ
Вчера, 00:29
Зрители расходятся с главной фан-зоны и стадиона по частично перекрытым центральным улицам Будапешта. В районах, знаменитых своими барами и ночной жизнью, почти все заведения полны болельщиков, которые поют, танцуют или обсуждают матч, но беспорядков не замечено.
Многие бары заполнены болельщиками даже спустя два часа по окончании матча. На улицах шумно за счет толп как иностранных, так и венгерских фанатов, но дежурящие полицейские никого не разгоняют, поскольку празднование не переходит в потасовки.
Заместитель генерального комиссара главного полицейского управления Венгрии Золтан Янош Куцик в пятницу заявил, что болельщики каждой из команд получили по 17 тысяч билетов, еще 10 тысяч фанатов приехали без билетов. Полиция Будапешта увеличила число полицейских на улицах в день финала почти до 4 тысяч. Венгерские правоохранители активно сотрудничают со службами безопасности УЕФА, а также обеих команд, чтобы минимизировать риски беспорядков в городе.
Лига чемпионов УЕФА
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортБудапештАрсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026Кубок Франции по футболуВенгрия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    52
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала