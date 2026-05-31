Число задержаний в ходе ночных беспорядков во Франции достигло 780

ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Правоохранители во Франции провели 780 задержаний в ходе ночных беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, заявил глава МВД страны Лоран Нуньес.
"Мы произвели 780 задержаний на всей территории страны", - сказал он на пресс-конференции.
Из них 480 задержаний было проведено в парижской агломерации. Как отметил министр, 457 человек были помещены под стражу.
По его словам, число задержаний в этом году возросло по сравнению с прошлогодними аналогичными беспорядками, когда число задержанных составило 592.
"Я хочу также указать, что 57 человек из числа сотрудников полиции или военных жандармерии были ранены на фоне события", - отметил он.
По его словам, в большинстве случаев речь идет о легких ранениях.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После победы в ночь на воскресенье на улицах Парижа болельщики устроили беспорядки.