Число задержаний в ходе ночных беспорядков во Франции достигло 780

ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Правоохранители во Франции провели 780 задержаний в ходе ночных беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, заявил глава МВД страны Лоран Нуньес.

"Мы произвели 780 задержаний на всей территории страны", - сказал он на пресс-конференции.

Из них 480 задержаний было проведено в парижской агломерации. Как отметил министр, 457 человек были помещены под стражу.

По его словам, число задержаний в этом году возросло по сравнению с прошлогодними аналогичными беспорядками, когда число задержанных составило 592.

"Я хочу также указать, что 57 человек из числа сотрудников полиции или военных жандармерии были ранены на фоне события", - отметил он.