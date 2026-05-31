14:33 31.05.2026
В Ленинградской области водитель врезался в ограждение, четверо погибли

Водитель в Ленобласти совершил аварию, в которой он и трое пассажиров погибли

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тридцатого мая на 124 километре автодороги "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением и врезался в ограждение.
  • В результате ДТП водитель и две его пассажирки погибли на месте, а 11-летний пассажир скончался в больнице от полученных травм.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Водитель в Ленобласти не справился с управлением автомобиля на повороте и врезался в ограждение, в результате он и трое пассажиров погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.
"Тридцатого мая около трех часов дня на 124 км автодороги "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области 46-летний водитель, управляя своим автомобилем "Лада Ларгус", двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Выборга, на левом закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение справа по ходу движения, после чего съехал в кювет и опрокинулся на крышу", - сообщает пресс-служба.
В результате ДТП водитель и его пассажиры – женщины 47 и 75 лет - от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Несовершеннолетний пассажир – 11-летний мальчик, в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу Выборга, однако спасти его не удалось, полученные травмы были несовместимы с жизнью.
В пресс-службе ГУ МВД отметили, что момент аварии все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) УК РФ.
