Дмитриев прокомментировал беспорядки в Париже после победы "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
09:26 31.05.2026
Дмитриев прокомментировал беспорядки в Париже после победы "ПСЖ"

Дмитриев назвал бесконтрольную иммиграцию одной из многих ошибок ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев, комментируя беспорядки в Париже после победы "ПСЖ", назвал бесконтрольную иммиграцию одной из проблем, которую "бюрократы ЕС" не могут признать и решить.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал бесконтрольную иммиграцию одной из проблем, которую "бюрократы ЕС" не могут признать и решить.
Так Дмитриев прокомментировал в соцсети X видео беспорядков в Париже, вспыхнувших после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. На видео, выложенном испанским журналистом Хавьером Негре, видно, как люди разбивают витрины магазинов и машины. В публикации Негре утверждается, что на видео показаны "сцены гражданской войны" в Париже после победы "Пари Сен-Жермен".
"Бесконтрольная иммиграция - это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить", - говорится в сообщении Дмитриева.
Ранее газета Figaro со ссылкой на главу МВД страны Лорана Нуньеса сообщала, что на всей территории Франции правоохранительные органы задержали 416 болельщиков в ходе беспорядков, развернувшихся после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира.
ПарижРоссияФранцияКирилл ДмитриевЕвросоюзПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026Спорт
 
