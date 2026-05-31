Вице-премьер Армении рассказал, когда страна будет выбирать между ЕАЭС и ЕС - РИА Новости, 31.05.2026
14:33 31.05.2026 (обновлено: 22:23 31.05.2026)
Вице-премьер Армении рассказал, когда страна будет выбирать между ЕАЭС и ЕС

Вице-премьер Республики Армении Мгер Григорян
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что вопрос выхода из ЕАЭС перед страной пока не стоит.
  • Он подчеркнул, что страна намерена добросовестно участвовать в работе ЕАЭС.
ЕРЕВАН, 31 мая — РИА Новости. Армения примет решение о выборе между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС), когда вопрос встанет ребром, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.
В комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину Григорян выразил мнение, что сейчас перед Арменией не стоит вопрос выхода из ЕАЭС.
"Когда дело дойдет до того, что этот вопрос встанет ребром, тогда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такой сценарий", — сказал Григорян.
В пятницу в ходе саммита ЕАЭС в Астане Григорян заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе объединения на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств — членов ЕАЭС.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя такая возможность самим объединением не предлагалась. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с работой обоих объединений до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент России Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление по республике.
