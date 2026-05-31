Вице-премьер Армении рассказал, когда страна будет выбирать между ЕАЭС и ЕС

ЕРЕВАН, 31 мая — РИА Новости. Армения примет решение о выборе между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС), когда вопрос встанет ребром, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.
"Когда дело дойдет до того, что этот вопрос встанет ребром, тогда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такой сценарий", — сказал Григорян.
В пятницу в ходе саммита ЕАЭС в Астане Григорян заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе объединения на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств — членов ЕАЭС.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя такая возможность самим объединением не предлагалась. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с работой обоих объединений до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент России Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление по республике.