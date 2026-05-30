"Мы погибнем". На Западе раскрыли, что Украина потеряла из-за России - РИА Новости, 30.05.2026
04:56 30.05.2026 (обновлено: 05:04 30.05.2026)
"Мы погибнем". На Западе раскрыли, что Украина потеряла из-за России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" группировки войск "Центр" ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" группировки войск "Центр" ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Джеффри Сакс заявил, что Россия достигла своей главной военной цели в конфликте, и расширения НАТО за счет Украины не будет.
  • По мнению профессора Сакса, Украина не может похвастаться прорывами на фронте и намерена расширить конфликт, втянув США и Европу в эскалацию.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сегодня уже очевидно, что Украина не вступит в НАТО, что бы ни утверждали в Великобритании и Евросоюзе, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Я считаю, что Россия достигла своей главной военной цели в конфликте. Расширения НАТО за счет Украины не будет, хотя Великобритания и страны ЕС, входящие в НАТО, до сих пор утверждают обратное. Но этого не произойдет. И это абсолютная правда", — отметил он.
В то же время профессор подчеркнул, что Украина не может похвастаться какими-либо прорывами на фронте и поэтому намерена расширить конфликт, втянув США и Европу в эскалацию.
"Поразительно, что Европа ведется на провокации Украины, вместо того, чтобы сказать ей: "Какого черта вы творите? Прекратите это, не то мы все погибнем". <…> Я не могу представить, чего они ждут от этого, кроме региональной войны. Но именно поэтому Украина и ведет себя так безрассудно", — добавил эксперт.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва стремится к прочному миру, обеспеченному надежными гарантиями.
По данным Минобороны, Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. В течение недели ВСУ потеряли 8130 военнослужащих, 44 авиабомбы, 23 снаряда HIMARS и 2628 беспилотников.
