Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов
22:37 30.05.2026 (обновлено: 23:07 30.05.2026)
Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов

Витинья признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Витинья признан лучшим футболистом финального матча Лиги чемпионов.
  • «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале турнира, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти победили французы — 4:3.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Португальский полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Витинья признан лучшим футболистом финального матча Лиги чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"ПСЖ" в субботу обыграл английский "Арсенал" в финале турнира. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее были французы - 4:3. Витинья вышел в стартовом составе и был заменен на 106-й минуте.
"Витинья был лучшим игроком "Пари Сен-Жермен" в этот вечер. Он взял на себя инициативу в полузащите, особенно во втором тайме, вел свою команду вперед и задавал темп. Это было выдающееся выступление португальского полузащитника", - говорится в сообщении группы технических наблюдателей УЕФА.
Витинье 26 лет, он выиграл с "ПСЖ" Лигу чемпионов второй год подряд. Также с парижанами он стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны, выиграл четыре Суперкубка Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
