Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Португальский полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Витинья признан лучшим футболистом финального матча Лиги чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Витинья был лучшим игроком "Пари Сен-Жермен" в этот вечер. Он взял на себя инициативу в полузащите, особенно во втором тайме, вел свою команду вперед и задавал темп. Это было выдающееся выступление португальского полузащитника", - говорится в сообщении группы технических наблюдателей УЕФА.
Витинье 26 лет, он выиграл с "ПСЖ" Лигу чемпионов второй год подряд. Также с парижанами он стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны, выиграл четыре Суперкубка Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.