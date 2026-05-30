Экс-футболиста "Челси" задержали за вождение под наркотиками, пишут СМИ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший нападающий лондонского футбольного клуба "Челси" Рахим Стерлинг был задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщает The Sun.
Инцидент произошел в четверг на юге Англии. Спортсмен врезался в ограждение автомагистрали, после чего полиция задержала его. Отмечается, что 31-летнего Стерлинга подозревают в вождении в состоянии наркотического опьянения, хранении наркотиков и отказе проходить медицинское освидетельствование.
Англичанина отпустили под залог до завершения расследования.
Стерлинг перешел в нидерландский "Фейенорд" в феврале. Спортсмен является воспитанником "Ливерпуля", также он выступал за "Челси" и "Манчестер Сити". В составе "горожан" Стерлинг стал четырехкратным чемпионом Англии. За сборную Англии он отыграл 82 матча и забил 20 мячей, дошел до финала чемпионата Европы.