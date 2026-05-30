Слота уволили из "Ливерпуля"
14:23 30.05.2026 (обновлено: 14:59 30.05.2026)
Слота уволили из "Ливерпуля"

Слот покинул должность главного тренера футбольного клуба "Ливерпуль"

  • Арне Слот покинул должность главного тренера английского футбольного клуба «Ливерпуль».
  • Основным кандидатом на должность главного тренера «Ливерпуля» является испанский тренер «Борнмута» Андони Ираола.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нидерландец Арне Слот покинул должность главного тренера английского футбольного клуба "Ливерпуль", сообщается на официальном сайте команды.
Слот возглавил "Ливерпуль" летом 2024 года после ухода немца Юргена Клоппа. Под его руководством "красные" в сезоне-2024/25 стали чемпионами Англии, а год спустя заняли пятое место. Также в завершившемся сезоне клуб дошел до четвертьфинала Кубка Англии, 1/8 финала Кубка английской лиги, проиграл в матче за Суперкубок страны, а также дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.
"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу признательность Арне, который навсегда останется в истории этого футбольного клуба как тренер, приведший "Ливерпуль" к 20-му чемпионскому титулу. Это достижение, примечательное тем, что было достигнуто в его первый же сезон на посту главного тренера, стало результатом выдающейся тренерской работы и лидерских качеств, которые он демонстрировал каждый день. Он также помог клубу пережить один из самых сложных периодов после потери Диогу Жоты. Сострадание и человечность, которые он проявлял в то время, многое говорят о нем как о человеке", - говорится в заявлении "Ливерпуля".
Также руководство клуба отмечает, что смена тренера связана с необходимостью иного подхода к развитию команды.
По информации СМИ, основным кандидатом на должность является испанский тренер "Борнмута" Андони Ираола.
Слоту 47 лет. До "Ливерпуля" он тренировал нидерландские команды "Фейенорд" и АЗ из Алкмара. С роттердамским клубом он завоевал титул чемпиона Нидерландов, Кубок страны, а также в 2022 году доходил до финала Лиги конференций УЕФА.
