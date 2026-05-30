На Елисейские поля вышли 20 тысяч фанатов после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ

- Около 20 тысяч болельщиков «Пари Сен-Жермен» собрались на Елисейских полях, чтобы отпраздновать победу в финале Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале турнира в Будапеште со счетом 1:1 (4:3 — по пенальти).
ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Около 20 тысяч болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" собрались на Елисейских полях, чтобы отпраздновать победу команды в финале Лиги чемпионов, сообщает газета Figaro.
"ПСЖ" в субботу обыграл английский "Арсенал" в финале турнира в Будапеште (1:1, 4:3 - по пенальти). "ПСЖ", за который выступал российский вратарь Матвей Сафонов, и ранее был обладателем трофея.
Некоторые болельщики запускают фейерверки. Отмечается, что для обеспечения безопасности там было задействовано большое число правоохранителей. Беспорядки на улицах, связанные с футбольными болельщиками, регулярно происходят во Франции.
До этого газета Figaro сообщала, что еще до окончания финального матча в Париже были задержаны более 40 человек.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них восемь тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.