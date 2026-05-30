На Елисейские поля вышли 20 тысяч фанатов после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ

ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Около 20 тысяч болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" собрались на Елисейских полях, чтобы отпраздновать победу команды в финале Лиги чемпионов, сообщает газета Figaro.