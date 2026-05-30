В Париже фанаты "ПСЖ" хотели проникнуть на стадион с трансляцией финала ЛЧ

ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Около 150 болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" попытались без билетов проникнуть на стадион в Париже, где идет трансляция финала Лиги чемпионов, в ситуацию вмешалась полиция, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

"Сто пятьдесят человек без билетов попытались попасть на (стадион – ред.) "Парк де Пренс", - передает телеканал.

Отмечается, что это произошло вскоре после начала матча. Правоохранители сразу вмешались в ситуацию, чтобы оттеснить нарушителей, сообщает BFMTV.