В Париже фанаты "ПСЖ" хотели проникнуть на стадион с трансляцией финала ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 150 болельщиков «Пари Сен-Жермен» без билетов попытались проникнуть на стадион «Парк де Пренс» в Париже.
- Правоохранители вмешались в ситуацию вскоре после начала матча, чтобы оттеснить нарушителей.
ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Около 150 болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" попытались без билетов проникнуть на стадион в Париже, где идет трансляция финала Лиги чемпионов, в ситуацию вмешалась полиция, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Финальный матч Лиги чемпионов проходит в субботу в Будапеште между французским "ПСЖ" и английским "Арсеналом". Правоохранители во Франции ожидают массовые беспорядки в Париже в этот день.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)
"Сто пятьдесят человек без билетов попытались попасть на (стадион – ред.) "Парк де Пренс", - передает телеканал.
Отмечается, что это произошло вскоре после начала матча. Правоохранители сразу вмешались в ситуацию, чтобы оттеснить нарушителей, сообщает BFMTV.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них 8 тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.