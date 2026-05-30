17:41 30.05.2026 (обновлено: 17:52 30.05.2026)
Болельщики "ПСЖ" и "Арсенала" движутся к стадиону финала ЛЧ в Будапеште

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финал Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» пройдет на стадионе имени Пушкаша в Будапеште.
  • Болельщики команд-соперников собираются на фан-зонах, которые расположены примерно в двух километрах от стадиона, их маршруты проложены так, чтобы не пересекались.
  • Полиция Будапешта усилила меры безопасности перед матчем и увеличила число полицейских на улицах почти до четырех тысяч.
БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Десятки тысяч болельщиков "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") и "Арсенала" собираются на фан-зонах и движутся к стадиону имени венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша, где пройдет финал Лиги чемпионов, в сопровождении полиции, обстановка в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Финал Лиги чемпионов проходит в субботу. Впервые его принимает венгерская столица на новом, построенном к Чемпионату Европы 2020 года стадионе имени Пушкаша. В решающем матче главного еврокубкового турнира встретятся французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, и английский "Арсенал".
Фан-зоны двух команд расположены примерно в двух километрах от стадиона с разных его сторон, маршруты движения проложены так, чтобы болельщики команд-соперников не пересекались друг с другом.
Обе площадки сбора команд оборудованы большими экранами, сувенирными магазинами, ларьками с едой, напитками и медпунктами, дежурят также машины скорой помощи. На фан-зоне "Арсенала" можно встретить перекупщиков билетов с плакатами, предлагающих купить билет на матч за 4,5 тысяч фунтов (6 тысяч долларов). Вокруг фан-зон дежурит также конная полиция, при движении на стадион колонны болельщиков сопровождают полицейские отряды.
Обстановка перед матчем спокойная, меры безопасности у стадиона усилены: чтобы попасть на стадион, надо пройти три "контура безопасности" - на подходе, при входе на территорию и на сам стадион. Даже к стадиону допускаются только те, у кого есть на руках билеты, при входе дежурят отряды полиции быстрого реагирования. Болельщики выстраиваются в очереди на проход и досмотр за три часа до начала матча.
У гостиницы "Нью-Йорк", где живут игроки "ПСЖ", дежурят полиция, автомобили с французскими номерами и персонал отеля, пуская внутрь только постояльцев. Знаменитое кафе "Нью-Йорк" в этом же здании, обычно привлекающее много туристов, которые выстраиваются в очереди на вход, закрыт в день проведения финала и накануне.
Заместитель генерального комиссара главного полицейского управления Венгрии Золтан Янош Куцик в пятницу заявил, что болельщики каждой из команд получили по 17 тысяч билетов, еще 10 тысяч фанатов приехали без билетов. Полиция Будапешта увеличила число полицейских на улицах в день финала почти до 4 тысяч. Венгерские правоохранители активно сотрудничают со службами безопасности УЕФА, а также обеих команд, чтобы минимизировать риски беспорядков в городе.
