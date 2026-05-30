Краткий пересказ от РИА ИИ Финал Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» пройдет на стадионе имени Пушкаша в Будапеште.

БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Десятки тысяч болельщиков "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") и "Арсенала" собираются на фан-зонах и движутся к стадиону имени венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша, где пройдет финал Лиги чемпионов, в сопровождении полиции, обстановка в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Фан-зоны двух команд расположены примерно в двух километрах от стадиона с разных его сторон, маршруты движения проложены так, чтобы болельщики команд-соперников не пересекались друг с другом.

Обе площадки сбора команд оборудованы большими экранами, сувенирными магазинами, ларьками с едой, напитками и медпунктами, дежурят также машины скорой помощи. На фан-зоне "Арсенала" можно встретить перекупщиков билетов с плакатами, предлагающих купить билет на матч за 4,5 тысяч фунтов (6 тысяч долларов). Вокруг фан-зон дежурит также конная полиция, при движении на стадион колонны болельщиков сопровождают полицейские отряды.

Обстановка перед матчем спокойная, меры безопасности у стадиона усилены: чтобы попасть на стадион, надо пройти три "контура безопасности" - на подходе, при входе на территорию и на сам стадион. Даже к стадиону допускаются только те, у кого есть на руках билеты, при входе дежурят отряды полиции быстрого реагирования. Болельщики выстраиваются в очереди на проход и досмотр за три часа до начала матча.

У гостиницы "Нью-Йорк", где живут игроки "ПСЖ", дежурят полиция, автомобили с французскими номерами и персонал отеля, пуская внутрь только постояльцев. Знаменитое кафе "Нью-Йорк" в этом же здании, обычно привлекающее много туристов, которые выстраиваются в очереди на вход, закрыт в день проведения финала и накануне.