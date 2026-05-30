Рейтинг@Mail.ru
Онищенко раскрыл секрет красоты россиянок ​ - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 30.05.2026
Онищенко раскрыл секрет красоты россиянок ​

Онищенко: секрет красоты россиянок заключается в разнообразном генофонде страны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкадемик Российской академии наук Геннадий Онищенко в здании РАН в Москве
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в здании РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в здании РАН в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секрет красоты россиянок, по словам академика РАН Геннадия Онищенко, заключается в разнообразном генофонде страны.
  • Онищенко подчеркнул, что внешняя привлекательность зависит также от здорового образа жизни и отсутствия вредных привычек.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Секрет красоты россиянок заключается в разнообразном генофонде страны и здоровом образе жизни, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Согласно данным независимой организации World Population Review, Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами.
Валентина Алексеева (Россия), победившая в номинации Мисс Брикс на торжественной церемонии закрытия Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Представительницы России, ЮАР и КНР завоевали короны конкурса красоты БРИКС
7 марта, 22:22
"Наши женщины - самые красивые, никакое не четвертое, а первейшее место! Наша страна - это плавильня генофондов, у нас нет кровосмешения, как у других малочисленных народов. У нас одних только наций - 130, это огромный запас", - сказал Онищенко.
Внешняя привлекательность, по словам Онищенко, зависит не только от генетики, но и от образа жизни, отсутствия вредных привычек. Академик добавил, что в настоящее время наблюдается тренд на здоровый образ жизни, что также способствует рождению здоровых и красивых детей.
"Красота - это прежде всего здоровье. Репродуктивное и генетическое здоровье закладывает базис этой красоты, зарождает ее", - заключил Онищенко.​
Девушки на улице в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Эра одинаковых лиц прошла". Косметологи обсудили тренды женской красоты
5 марта, 17:18
 
РоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала