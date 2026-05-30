Онищенко раскрыл секрет красоты россиянок ​

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Секрет красоты россиянок заключается в разнообразном генофонде страны и здоровом образе жизни, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Согласно данным независимой организации World Population Review, Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами.
"Наши женщины - самые красивые, никакое не четвертое, а первейшее место! Наша страна - это плавильня генофондов, у нас нет кровосмешения, как у других малочисленных народов. У нас одних только наций - 130, это огромный запас", - сказал Онищенко.
Внешняя привлекательность, по словам Онищенко, зависит не только от генетики, но и от образа жизни, отсутствия вредных привычек. Академик добавил, что в настоящее время наблюдается тренд на здоровый образ жизни, что также способствует рождению здоровых и красивых детей.
"Красота - это прежде всего здоровье. Репродуктивное и генетическое здоровье закладывает базис этой красоты, зарождает ее", - заключил Онищенко.