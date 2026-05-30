Нигматуллин считает, что Сафонов ошибся в эпизоде с голом в финале ЛЧ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил РИА Новости, что в эпизоде с пропущенным голом в финале Лиги чемпионов вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов допустил ошибку в выборе позиции.