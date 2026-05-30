19:50 30.05.2026 (обновлено: 19:58 30.05.2026)
Нигматуллин считает, что Сафонов ошибся в эпизоде с голом в финале ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руслан Нигматуллин заявил, что Матвей Сафонов допустил ошибку в выборе позиции в эпизоде с пропущенным голом в финале Лиги чемпионов.
  • Сафонов занял низкую позицию блокирования удара, оставив половину ворот незащищенной, вместо того чтобы занять позицию реагирования на удар.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил РИА Новости, что в эпизоде с пропущенным голом в финале Лиги чемпионов вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов допустил ошибку в выборе позиции.
В финальном матче "ПСЖ" в субботу встречается с лондонским "Арсеналом". На 6-й минуте Сафонов пропустил мяч после удара с острого угла от немецкого полузащитника "Арсенала" Кая Хаверца.
"Есть две позиции вратаря: позиция реагирования на удар и позиция блокирования удара. Матвей сразу принял позицию блокирования. Он занял очень низкую позицию, оставив для поражения половину ворот. Если бы он занял позицию реагирования, то имел бы больше шансов отразить удар. Позиция блокировки удара здесь была ошибочной", - сказал Нигматуллин.
Лига чемпионов УЕФА
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортМатвей СафоновКай ХаверцРуслан НигматуллинАрсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
