Ученые заметили удлинение сроков вегетации деревьев из-за изменения климата

НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Период активной жизнедеятельности (вегетации) деревьев в России от весны до осени из-за глобального потепления климата заметно удлиняется, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией дендрологии, главный научный сотрудник Центрального сибирского ботсада Сибирского отделения РАН Евгений Банаев.

"Удлинение - более раннее наступление некоторых весенних фаз (раскрытие почек, начало цветения) и более позднее наступление осенних фаз (раскрашивание листьев). По крайней мере, по Дальневосточным кленам мы сейчас работу провели, и это наблюдается. Где-то порядка двух, а то и трех недель сдвиг идет", - рассказал собеседник агентства.

Ученый пояснил, что, таким образом, в целом весь период вегетации растения удлиняется, что говорит о некотором смягчении климата для регионов Сибири и в среднем более раннем наступлении весенних сумм положительных температур, которые требуются для начала активного развития растения.

"То есть все-таки температуры изменились. Более раннее наступление сумм положительных температур. В Западной Сибири это по нашим наблюдениям, но у нас приходили публикации из Санкт-Петербурга , где то же самое потепление до двух градусов. В общем-то, это не только касается Сибири", - сказал Банаев.