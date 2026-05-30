Ученые заметили удлинение сроков вегетации деревьев из-за изменения климата - РИА Новости, 30.05.2026
03:45 30.05.2026
Ученые заметили удлинение сроков вегетации деревьев из-за изменения климата

Пожелтевшие листья клена. Архивное фото
  • Период активной жизнедеятельности (вегетации) деревьев в России удлиняется из-за глобального потепления.
  • Весенние фазы растений наступают раньше, а осенние — позже, что свидетельствует о смягчении климата.
  • В последние годы все чаще происходит смешение феноритмов растений, и их цветение уже не такое последовательное, как раньше.
НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Период активной жизнедеятельности (вегетации) деревьев в России от весны до осени из-за глобального потепления климата заметно удлиняется, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией дендрологии, главный научный сотрудник Центрального сибирского ботсада Сибирского отделения РАН Евгений Банаев.
"Удлинение - более раннее наступление некоторых весенних фаз (раскрытие почек, начало цветения) и более позднее наступление осенних фаз (раскрашивание листьев). По крайней мере, по Дальневосточным кленам мы сейчас работу провели, и это наблюдается. Где-то порядка двух, а то и трех недель сдвиг идет", - рассказал собеседник агентства.
Ученый пояснил, что, таким образом, в целом весь период вегетации растения удлиняется, что говорит о некотором смягчении климата для регионов Сибири и в среднем более раннем наступлении весенних сумм положительных температур, которые требуются для начала активного развития растения.
"То есть все-таки температуры изменились. Более раннее наступление сумм положительных температур. В Западной Сибири это по нашим наблюдениям, но у нас приходили публикации из Санкт-Петербурга, где то же самое потепление до двух градусов. В общем-то, это не только касается Сибири", - сказал Банаев.
Он также добавил, что в последние годы, особенно после 2000-го, также все чаще происходит смешение феноритмов растений. Если раньше весной последовательно зацветали сначала черемуха, затем яблоня и после сирень, то в последние годы их цветения нередко смешиваются.
