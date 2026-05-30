Кличко призвал не запрещать украинцам соревноваться с россиянами

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, призвал не запрещать украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях с россиянами и белорусами.
"Я бы не запрещал нашим спортсменам выступать на тех соревнованиях, к которым будут привлечены российские или белорусские спортсмены. Бойкотировать, по моему мнению, неправильно. Всем нужно бороться… нужно побеждать", - заявил Кличко на Черноморском форуме по безопасности в Одессе, выступление транслировалось на Youtube-канале форума.
Кличко также сказал, что если бы он был министром спорта Украины, то делал бы все возможное, чтобы украинские спортсмены состязались с россиянами и белорусами в спорте и побеждали, "как бы сложно это ни было".
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в апреле после отказа сборной Украины по водному поло играть с россиянами написал у себя в Telegram-канале, что бойкоты приравниваются к поражениям регламентом соревнований, поэтому чем больше будет бойкотов, тем их станет меньше.