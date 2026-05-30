"Каролина" Свечникова и Никишина победила "Монреаль" и вышла в финал НХЛ - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
07:18 30.05.2026 (обновлено: 07:52 30.05.2026)
"Каролина" Свечникова и Никишина победила "Монреаль" и вышла в финал НХЛ

Передачи россиян Свечникова и Никишина помогли "Каролине" выйти в финал НХЛ

  • «Каролина Харрикейнз» победила «Монреаль Канадиенс» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 6:1 и стала финалистом Кубка Стэнли.
  • Александр Никишин сделал результативную передачу, а Андрей Свечников набрал 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 13 играх розыгрыша Кубка Стэнли.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" дома победила "Монреаль Канадиенс" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стала финалистом Кубка Стэнли.
Встреча в Роли завершилась со счетом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев, у которых отличились Тэйлор Холл (10-я минута), Логан Станковен (16), Эрик Робинсон (17), Джексон Блейк (26), Шейн Гостисбеер (39) и Сет Джарвис (57). В составе проигравших шайбу забросил Коул Кофилд (51).
Каролина
6 : 1
Монреаль
09:17 • Тейлор Холл
(Логан Станковен, Jackson Blake)
15:12 • Логан Станковен
(Тейлор Холл, Александр Никишин)
16:52 • Эрик Робинсон
(Уильям Каррьер)
27:19 • Jackson Blake
(Тейлор Холл, Логан Станковен)
38:02 • Шейн Гостисбеер
(Сет Джарвис, Николай Элерс)
56:19 • Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
50:50 • Коул Кофилд
(Лэйн Хатсон)
Результативными передачами в составе победителей отметились российский защитник Александр Никишин, для которого это голевое действие стало первым в 11 матчах текущего плей-офф, и его соотечественник нападающий Андрей Свечников, набравший 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 13 играх розыгрыша Кубка Стэнли.
"Харрикейнз" выиграли серию со счетом 4-1. Также эта победа стала 100-й для "Каролины" в плей-офф НХЛ.
"Каролина" впервые с 2006 года сыграет в финале Кубка Стэнли. Тогда команда единственный раз в истории взяла трофей, обыграв в финале "Эдмонтон Ойлерз". На этот раз клубу будет противостоять "Вегас Голден Найтс", решающая серия стартует 2 июня в Роли.
Помимо Свечникова и Никишина, за трофей среди россиян поборются нападающие "Вегаса" Иван Барбашев и Павел Дорофеев, который делит первую строчку списка снайперов плей-офф с партнером по команде Бреттом Хауденом (по 10 шайб).
"Самое важное время в моей жизни": Свечников рассказал о плей-офф НХЛ
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
