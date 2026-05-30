"Каролина" Свечникова и Никишина победила "Монреаль" и вышла в финал НХЛ

"Каролина" впервые с 2006 года сыграет в финале Кубка Стэнли. Тогда команда единственный раз в истории взяла трофей, обыграв в финале "Эдмонтон Ойлерз". На этот раз клубу будет противостоять "Вегас Голден Найтс", решающая серия стартует 2 июня в Роли.