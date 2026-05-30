В Париже задержали более 40 человек еще до завершения финала ЛЧ

ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Полиция Парижа задержала 45 человек в ходе беспорядков, вспыхнувших еще до окончания финального матча Лиги чемпионов, сообщила в субботу газета Figaro.

Помимо этого, правоохранители изъяли около 100 единиц пиротехники, сообщает газета.

Беспорядки в Париже начали набрать обороты еще до окончания решающего матча. Полиция прибегала к использованию слезоточивого газа и применяла дубинки для разгона толпы.