В Париже задержали более 40 человек еще до завершения финала ЛЧ

ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Полиция Парижа задержала 45 человек в ходе беспорядков, вспыхнувших еще до окончания финального матча Лиги чемпионов, сообщила в субботу газета Figaro.
"По состоянию на 20.30 (21.30 мск – ред.) было проведено 2 216 проверок, в результате которых было выписано 89 штрафов. В Париже было произведено 45 задержаний, из них 13 человек были помещены под стражу", - пишет издание.
Помимо этого, правоохранители изъяли около 100 единиц пиротехники, сообщает газета.
Беспорядки в Париже начали набрать обороты еще до окончания решающего матча. Полиция прибегала к использованию слезоточивого газа и применяла дубинки для разгона толпы.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них 8 тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.
