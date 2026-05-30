В Париже задержали более 40 человек еще до завершения финала ЛЧ - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
23:19 30.05.2026 (обновлено: 23:23 30.05.2026)
В Париже задержали более 40 человек еще до завершения финала ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе беспорядков в Париже полиция задержала 45 человек.
  • Изъято около 100 единиц пиротехники, 13 человек были помещены под стражу.
  • Глава МВД Франции заявил, что для обеспечения безопасности в день финала Лиги чемпионов задействуют 22 тысячи правоохранителей.
ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Полиция Парижа задержала 45 человек в ходе беспорядков, вспыхнувших еще до окончания финального матча Лиги чемпионов, сообщила в субботу газета Figaro.
Французский "ПСЖ" в субботу обыграл английский "Арсенал" в финале турнира в Будапеште (1:1, 4:3 - по пенальти). Беспорядки на улицах, связанные с футбольными болельщиками, регулярно происходят во Франции.
"По состоянию на 20.30 (21.30 мск – ред.) было проведено 2 216 проверок, в результате которых было выписано 89 штрафов. В Париже было произведено 45 задержаний, из них 13 человек были помещены под стражу", - пишет издание.
Помимо этого, правоохранители изъяли около 100 единиц пиротехники, сообщает газета.
Беспорядки в Париже начали набрать обороты еще до окончания решающего матча. Полиция прибегала к использованию слезоточивого газа и применяла дубинки для разгона толпы.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них 8 тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.
