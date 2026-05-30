16:29 30.05.2026 (обновлено: 17:19 30.05.2026)
Дзюба назвал победителя финала Лиги чемпионов

Дзюба считает, что "Арсенал" обыграет "ПСЖ" Сафонова в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба считает, что лондонский "Арсенал" обыграет парижский "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.
Встреча пройдет 30 мая в Будапеште и начнется в 19:00 мск. "ПСЖ", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, является действующим обладателем трофея.
Лига чемпионов УЕФА
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
"Сафонов - 100% лицо российского футбола за рубежом. Сегодня будет определенная проверка. Все ставят фаворитом "ПСЖ", но "Арсенал" может преподнести сюрприз. Они неудобная, противная команда. Либо будет разгром в пользу "ПСЖ", либо вязкая игра. Но, думаю, "Арсенал" выиграет. Все заждались, болельщики заслужили", - сказал Дзюба на мероприятии в рамках Дня московского спорта.
