Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Дзюба считает, что лондонский «Арсенал» обыграет парижский «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.
- Финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Пари Сен-Жермен» пройдет 30 мая в Будапеште и начнется в 19:00 мск.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба считает, что лондонский "Арсенал" обыграет парижский "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.
Встреча пройдет 30 мая в Будапеште и начнется в 19:00 мск. "ПСЖ", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, является действующим обладателем трофея.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)
«
"Сафонов - 100% лицо российского футбола за рубежом. Сегодня будет определенная проверка. Все ставят фаворитом "ПСЖ", но "Арсенал" может преподнести сюрприз. Они неудобная, противная команда. Либо будет разгром в пользу "ПСЖ", либо вязкая игра. Но, думаю, "Арсенал" выиграет. Все заждались, болельщики заслужили", - сказал Дзюба на мероприятии в рамках Дня московского спорта.
Слота уволили из "Ливерпуля"
Вчера, 14:23