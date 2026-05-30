22:54 30.05.2026 (обновлено: 23:11 30.05.2026)
Бивол победил немца в бою за титулы WBA и IBF

Россиянин Бивол победил Айфера в бою за титулы WBA и IBF в полутяжелом весе

  • Российский боксер Дмитрий Бивол победил Михаэля Айферта из Германии.
  • Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в полутяжелом весе прошел в Екатеринбурге и завершился победой Бивола решением судей.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.
Бой прошел в Екатеринбурге и завершился победой Бивола решением судей.
Бивол в августе перенес операцию на спине, бой с Айфертом стал для него первым с февраля 2025 года, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В активе 28-летнего Айферта 13 побед и два поражения.
Кремлев рассказал о подготовке третьего боя между Биволом и Бетербиевым
