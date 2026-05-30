Бивол победил немца в бою за титулы WBA и IBF

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.
Бой прошел в Екатеринбурге и завершился победой Бивола решением судей.
Бивол в августе перенес операцию на спине, бой с Айфертом стал для него первым с февраля 2025 года, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В активе 28-летнего Айферта 13 побед и два поражения.