Бивол победил немца в бою за титулы WBA и IBF

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.