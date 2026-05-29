В Астане прошло заседание ВЕЭС с участием Путина
11:10 29.05.2026 (обновлено: 12:35 29.05.2026)
В Астане прошло заседание ВЕЭС с участием Путина

Путин принял участие в заседании ВЕЭС в Астане

АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. В Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием Владимира Путина.
Мероприятие началось со встречи в узком формате, на ней также присутствуют лидеры Казахстана, Белоруссии, Киргизии и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Они обсудили в закрытом режиме планы Еревана по вступлению в ЕС.
Затем саммит продолжится в расширенном формате, к нему подключатся глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
Нынешнее заседание ВЕЭС — первое в этом году и 26-е с момента начала работы ЕАЭС.
На мероприятии лидеры заслушают доклады, в том числе о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения о свободной торговле и с Сербией — о внесении изменений в аналогичный договор.
Путин находится в Астане с трехдневным государственным визитом. В четверг он провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. После этого стороны подписали совместные документы, включая заявление об основах дружбы и добрососедства.
