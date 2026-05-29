14:21 29.05.2026 (обновлено: 20:24 29.05.2026)
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования глав делегаций государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане
  • Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении.
  • В заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участвуют Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения, а также Узбекистан, Куба и Иран.
АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В пятницу в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В нем участвуют страны ЕАЭСРоссия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а также государства-наблюдатели — Узбекистан, Куба и Иран.
"Там заявление принято четырех руководителей", — сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что заявление будет опубликовано.
