Группировку тигров из России в Казахстане можно увеличить, сообщил Арамилев

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия передала Казахстану четырех амурских тигров в рамках программы восстановления их популяции.

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Если четыре амурских тигра, переданных Россией, приживутся в Казахстане, группировку этих хищников можно будет стабилизировать, заселив туда до 10 особей, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В свою очередь, Токаев назвал церемонию прибытия четырех амурских тигров из России в Казахстан "своеобразной изюминкой государственного визита" Путина, а также поблагодарил российского лидера за реальную поддержку мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана.

"Сейчас будет происходить научный эксперимент – ранее никто никогда такого не делал. Мы будем наблюдать за тем, как тигры адаптируются – у самок и самцов на новых территориях это происходит по-разному", - сказал Арамилев

По его словам, кроме того, все животные, как и люди, индивидуальны, встречаются тигры-путешественники, которые уходят на большие расстояния.

"Поэтому мы будем наблюдать и анализировать. Если мы поймем, что тигры могут адаптироваться, их группировка будет усилена. На первом этапе нужно будет поселить до 10 разнополых тигров, преимущественно самок. Тогда эта группировка уже может быть устойчива", - отметил собеседник агентства.

Арамилев уточнил, что есть пример Еврейской автономной области , где ранее тигры исчезли, но благодаря программе реинтродукции, в рамках которой прошло семь выпусков этих хищников, популяция начала восстанавливаться. Сейчас группировка в ЕАО включает 18-20 тигров.