Группировку тигров из России в Казахстане можно увеличить, сообщил Арамилев - РИА Новости, 29.05.2026
02:18 29.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Амурские тигры
Амурские тигры. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия передала Казахстану четырех амурских тигров в рамках программы восстановления их популяции.
  • Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что если тигры приживутся, то группировку можно будет стабилизировать, заселив до 10 особей.
  • Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметили важность проекта по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области.
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Если четыре амурских тигра, переданных Россией, приживутся в Казахстане, группировку этих хищников можно будет стабилизировать, заселив туда до 10 особей, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала этой стране четырех амурских тигров. Их доставили в резерват "Иле-Балхаш". Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Астану с государственным визитом. На встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым он отметил работу России и Казахстана по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области, назвав проект "примером партнерства в природоохранной сфере" двух стран.
В свою очередь, Токаев назвал церемонию прибытия четырех амурских тигров из России в Казахстан "своеобразной изюминкой государственного визита" Путина, а также поблагодарил российского лидера за реальную поддержку мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана.
"Сейчас будет происходить научный эксперимент – ранее никто никогда такого не делал. Мы будем наблюдать за тем, как тигры адаптируются – у самок и самцов на новых территориях это происходит по-разному", - сказал Арамилев.
По его словам, кроме того, все животные, как и люди, индивидуальны, встречаются тигры-путешественники, которые уходят на большие расстояния.
"Поэтому мы будем наблюдать и анализировать. Если мы поймем, что тигры могут адаптироваться, их группировка будет усилена. На первом этапе нужно будет поселить до 10 разнополых тигров, преимущественно самок. Тогда эта группировка уже может быть устойчива", - отметил собеседник агентства.
Арамилев уточнил, что есть пример Еврейской автономной области, где ранее тигры исчезли, но благодаря программе реинтродукции, в рамках которой прошло семь выпусков этих хищников, популяция начала восстанавливаться. Сейчас группировка в ЕАО включает 18-20 тигров.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
