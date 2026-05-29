Червиченко: "Спартак" может биться за золото РПЛ, если найдет креативщика - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
10:52 29.05.2026

Червиченко: "Спартак" может биться за золото РПЛ, если найдет креативщика

  • Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клуб может бороться за победу в чемпионате России с «Зенитом» и «Краснодаром» в следующем сезоне.
  • По мнению Червиченко, «Спартаку» необходимо проредить линию атаки и избавиться от некоторых игроков, таких как Угальде и Гарсия.
  • Червиченко подчеркнул, что «Спартаку» нужен креативный диспетчер в середине поля, аналогичный Егору Титову и Дмитрию Лоськову.
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" может в следующем сезоне бороться за победу в чемпионате России с петербургским "Зенитом" и "Краснодаром", но для этого надо проредить линию атаки и приобрести креативного диспетчера, заявил РИА Новости экс-владелец столичного футбольного клуба Андрей Червиченко.
В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в финале Кубка России в Москве в серии пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Чемпионом страны стал "Зенит", "Краснодар" занял второе место.
"Я думаю, что "Спартак" в следующем сезоне сможет навязать "Зениту" и "Краснодару" борьбу в споре за чемпионство, если проведет правильное усиление. Я считаю, что им надо все-таки немного проредить мелкотравчатое нападение. И надо убирать такие балласты, как (Манфред) Угальде и (Ливай) Гарсия. Понятно, что никто не сможет затмить (Антона) Заболотного в атаке, но я все же взял бы какого-нибудь фактурного нападающего", - сказал Червиченко.
"И им не хватает разыгрывающего диспетчера в середине поля - игрока такого плана, как были (Егор) Титов и (Дмитрий) Лоськов. Потому что (Эсекьель) Барко хорош, но он все равно много возится с мячом, из-за чего теряется темп и теряется острота. И если "Спартак" найдет еще одного креативного игрока, то будет совсем прекрасно", - добавил собеседник агентства.
