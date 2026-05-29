Червиченко: "Спартак" может биться за золото РПЛ, если найдет креативщика

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" может в следующем сезоне бороться за победу в чемпионате России с петербургским "Зенитом" и "Краснодаром", но для этого надо проредить линию атаки и приобрести креативного диспетчера, заявил РИА Новости экс-владелец столичного футбольного клуба Андрей Червиченко.

"И им не хватает разыгрывающего диспетчера в середине поля - игрока такого плана, как были (Егор) Титов и (Дмитрий) Лоськов. Потому что (Эсекьель) Барко хорош, но он все равно много возится с мячом, из-за чего теряется темп и теряется острота. И если "Спартак" найдет еще одного креативного игрока, то будет совсем прекрасно", - добавил собеседник агентства.