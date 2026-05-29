Студент из Канска, спасший семью из пожара, получит премию Кеосаяна

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Первокурсник Канского технологического колледжа заметил, что соседний дом, где живет семья с маленькими детьми, весь в дыму. Он выбил калитку и забрался в дом через открытое окно. Студент вынес двоих детей, а затем вернулся помочь их матери. В это время прибыли пожарные, они помогли Кириллу и женщине выбраться и ликвидировали возгорание. Молодой человек был госпитализирован с отравлением угарным газом.