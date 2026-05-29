"Каждый сам за себя". На Западе пришли к неутешительному выводу

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Рынок удобрений переживает очередные трудности: фосфатов стало меньше, цены ползут вверх. В итоге целые регионы сократили или вовсе отложили закупки. Под угрозой урожай не только в западных, но и в азиатских, африканских странах. Как эти проблемы скажутся на России — в материале РИА Новости.

Ключевой элемент

Нехватка серы из-за логистических сбоев привела к падению производства фосфорных удобрений — ключевых для сельского хозяйства, наряду с калийными и азотными, сообщает FT. В частности, фосфаты нужны для выращивания кукурузы, сои, риса. Плюс без фосфора не обойтись при изготовлении аккумуляторов, спрос на которые растет, что только усиливает напряжение на рынке удобрений.

Через Ормузский пролив проходило около половины поставок. Теперь этот маршрут закрыт.

Серы просто нет, а мировые цены взлетели с 150-180 долларов за тонну до 850-900, пожаловался Кристиан Вендель, президент швейцарской Hexagon Group, торгующей удобрениями.

Предприятия просто не выдержат таких цен — в Китае, даже без учета расходов на переработку, производители фосфатов ушли в минус, отмечает глава отдела удобрений CRU Уиллис Томас.

Американская Mosaic сократила выпуск в Бразилии и США. Даже марокканскому гиганту OCP пришлось ужаться. Стратегические запасы поддержат компанию лишь до конца июля, предупредил исполнительный директор OCP Nutricrops Фарис Дерридж. Саудовские Ma’aden и Sabic урезали экспорт вдвое.

Структурный кризис

Неладно и с другими видами удобрений. В частности, Ормуз обеспечивал порядка 30% мирового оборота аммиака. В итоге ускоряется переход на соединения, требующие меньше серы и аммиака, такие как тройной суперфосфат.

После таких потрясений рынок быстро не восстановится. Налицо структурный кризис, подчеркивает директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов. Через Ближний Восток исторически проходила значительная часть карбамида, аммиака и серы, а страны Персидского залива играли ключевую роль в обеспечении мира азотными и фосфорными удобрениями.

"Сейчас ситуация меняется сразу по нескольким направлениям. Во-первых, резко сокращается доступное предложение. Во-вторых, растут логистические издержки и страховые премии для перевозчиков. В-третьих, начинается фактический передел рынков сбыта. Привычная бизнес-модель, основанная на дешевой логистике и сильной зависимости от Ближнего Востока, перестает работать", — объясняет собеседник РИА Новости.

Конечно, Ормузский пролив не единственная доступная транспортная артерия. Есть альтернативные маршруты — например, сухопутный через Центральную Азию, порты Канады и терминалы Красного моря, указывает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков. "Однако их совокупная пропускная способность в три-четыре миллиона тонн в год не компенсирует мировой дефицит серы в восемь-десять миллионов, к тому же перестраивать отлаженные логистические цепочки, тем более в условиях региональных кризисов, крайне тяжело", — уточняет он. Да и страны-производители стремятся обезопасить себя, ограничивая экспорт. Так, Россия продлила запрет на продажу за рубеж технической серы до 30 июня, а Китай с 1 мая приостановил поставки серной кислоты до конца года.

Богатые и бедные

В итоге импортерам придется мириться с повышением цен. И если богатые государства способны на такие закупки, то бедные рискуют остаться без удобрений, что неизбежно обернется истощением почвы и снижением урожайности.

Больше всего это угрожает странам Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, фермеры там уже страдают от дефицита, отмечают эксперты. "В сезоне 2026-2027 может заметно уменьшиться урожайность кукурузы, риса, пальмового масла и сои. В зависимости от региона и культуры — от пяти до десяти процентов при умеренном дефиците удобрений и до 20% — при более существенном", — говорит Тихонов.

В некоторых регионах не исключено и падение на 30-50%, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Тут многое определит рентабельность и доступ к субсидиям, добавляет он.

Индия спешит нарастить запасы — объявила тендер на рекордную закупку фосфатов в 1,6 миллиона тонн. В том числе 1,3 миллиона диаммонийфосфата — самого распространенного в мире фосфорного удобрения, сообщает FT.

Физического дефицита в США и ЕС аналитики не ожидают, весь вопрос только в цене и доступности. Европа уже столкнулась с тем, что альтернативные поставщики не способны быстро заместить российские и ближневосточные объемы без серьезного удорожания продукции.

"При этом европейские аграрии исторически адаптированы под определенные типы удобрений и агрохимических смесей, поэтому при любой альтернативе автоматически повышается себестоимость", — подчеркивает Тихонов.

Пока ЕК намерена сгладить шок за счет навоза. В перспективе частично компенсировать нехватку химикатов способны производители Северной Африки, Норвегии, Канады и, вероятно, Китая. Но проблема в том, что свободных объемов на мировом рынке сейчас немного, а значит, конкуренция усилится. США, в принципе, могут обойтись и без импорта.

Островок безопасности

Российский рынок вполне обеспечен основными видами минеральных удобрений, предприятия продолжают спокойно работать.

А экспорт растет. "В первом квартале — примерно на 16%. В основном за счет Африки, Азии и Латинской Америки", — отмечает Тихонов.

Москва неоднократно способствовала стабилизации мировых продовольственных рынков — например, зернового . "В результате отечественные поставщики усиливают свое присутствие на стратегически важных направлениях", — добавляет эксперт. И не за счет внутреннего потребления.

Уязвимое звено — сера: ее производство в прошлом году сократилось на 22%, уточняет Матюшенков.