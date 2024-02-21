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Минсельхоз завершил поставку пшеницы в беднейшие страны Африки - РИА Новости, 21.02.2024
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00:35 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/pshenitsa-1928610681.html
Минсельхоз завершил поставку пшеницы в беднейшие страны Африки
Минсельхоз завершил поставку пшеницы в беднейшие страны Африки - РИА Новости, 21.02.2024
Минсельхоз завершил поставку пшеницы в беднейшие страны Африки
Минсельхоз России совместно с Объединенной зерновой компанией (ОЗЕ), при поддержке и содействии МИД и Минтранса, завершил поставку пшеницы в шесть беднейших... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:35
2024-02-21T00:35
россия
африка
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
объединенная зерновая компания
владимир путин
сомали
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минсельхоз России совместно с Объединенной зерновой компанией (ОЗЕ), при поддержке и содействии МИД и Минтранса, завершил поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африки, им было поставлено в общей сложности 200 тысяч тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Минсельхоз совместно с Объединенной зерновой компанией и при поддержке и содействии МИД и Минтранса завершил поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африканского континента", - заявил Патрушев на встрече с президентом России. Он отметил, что такая масштабная гуманитарная акция Россией осуществлялась впервые. Патрушев рассказал, что первое судно вышло еще 7 ноября 2023 года, а последнее пришло в Сомали в конце января. "И 17 февраля была уже завершена его разгрузка. В итоге на Африканский континент практически одновременно было направлено 200 тысяч тонн зерна. Соответственно, в Мали, в Буркина-Фасо, в Зимбабве и в Эритрею было поставлено по 25 тысяч тонн, а в Сомали и в Центральноафриканскую Республику мы направили по 50 тысяч тонн", - сообщил глава Минсельхоза России.
https://ria.ru/20240221/zerno-1928610357.html
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россия, африка, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), объединенная зерновая компания, владимир путин, сомали, в мире
Россия, Африка, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Объединенная зерновая компания, Владимир Путин, Сомали, В мире
Минсельхоз завершил поставку пшеницы в беднейшие страны Африки

Патрушев: Минсельхоз завершил поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минсельхоз России совместно с Объединенной зерновой компанией (ОЗЕ), при поддержке и содействии МИД и Минтранса, завершил поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африки, им было поставлено в общей сложности 200 тысяч тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Минсельхоз совместно с Объединенной зерновой компанией и при поддержке и содействии МИД и Минтранса завершил поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африканского континента", - заявил Патрушев на встрече с президентом России.
Он отметил, что такая масштабная гуманитарная акция Россией осуществлялась впервые.
Патрушев рассказал, что первое судно вышло еще 7 ноября 2023 года, а последнее пришло в Сомали в конце января.
"И 17 февраля была уже завершена его разгрузка. В итоге на Африканский континент практически одновременно было направлено 200 тысяч тонн зерна. Соответственно, в Мали, в Буркина-Фасо, в Зимбабве и в Эритрею было поставлено по 25 тысяч тонн, а в Сомали и в Центральноафриканскую Республику мы направили по 50 тысяч тонн", - сообщил глава Минсельхоза России.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Глава Минсельхоза рассказал о планируемых объемах экспорта зерна
00:31
 
РоссияАфрикаДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Объединенная зерновая компанияВладимир ПутинСомалиВ мире
 
 
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