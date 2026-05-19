ЕС планирует заменить российские удобрения навозом

БРЮССЕЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Еврокомиссия намерена компенсировать нехватку удобрений за счет навоза вместо того, чтобы ослабить ограничения против России и Белоруссии, пишет издание Politico со ссылкой на проект плана.

"Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза", — говорится в статье.

Как поясняет издание, большую часть удобрений в Европе производят из импортируемого газа — ключевого сырья для синтеза аммиака. Ограничения как на прямые поставки удобрений из России, так и на импорт российского газа осложнили ситуацию в агросекторе. Кроме того, после закрытия Ормузского пролива подскочили цены на энергоносители, что также повлияло на рынок удобрений.

Поэтому еврочиновники планируют расширить разрешение на применение удобрений, азот для которых получен из навоза, а также распространить его и на удобрения на основе дигестатов .

Фермеры при этом остались недовольны такими планами, поскольку надеялись на решительные меры по предотвращению кризиса. Нынешняя же ситуация приведет к росту расходов аграриев осенью, а в более долгосрочной перспективе — и цен на продукты питания, отмечает газета.

"Вместо этого Брюссель делает ставку на долгосрочные меры и инструменты, результаты которых приходят через годы. Отчасти это связано с тем, что самые быстрые рычаги — приостановка пошлин на импорт из России и Белоруссии — <…> были политически слишком опасными для применения", — заключает издание.