13:44 19.05.2026 (обновлено: 15:52 19.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕК планирует расширить меры, разрешающие использовать удобрения из навоза, вместо того чтобы ослабить ограничения по ввозу российских и белорусских удобрений.
  • Фермеры этим недовольны, так как текущие предложения приведут к росту расходов и цен на продукты питания.
БРЮССЕЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Еврокомиссия намерена компенсировать нехватку удобрений за счет навоза вместо того, чтобы ослабить ограничения против России и Белоруссии, пишет издание Politico со ссылкой на проект плана.
"Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза", — говорится в статье.
Как поясняет издание, большую часть удобрений в Европе производят из импортируемого газа — ключевого сырья для синтеза аммиака. Ограничения как на прямые поставки удобрений из России, так и на импорт российского газа осложнили ситуацию в агросекторе. Кроме того, после закрытия Ормузского пролива подскочили цены на энергоносители, что также повлияло на рынок удобрений.
Поэтому еврочиновники планируют расширить разрешение на применение удобрений, азот для которых получен из навоза, а также распространить его и на удобрения на основе дигестатов.
Фермеры при этом остались недовольны такими планами, поскольку надеялись на решительные меры по предотвращению кризиса. Нынешняя же ситуация приведет к росту расходов аграриев осенью, а в более долгосрочной перспективе — и цен на продукты питания, отмечает газета.
"Вместо этого Брюссель делает ставку на долгосрочные меры и инструменты, результаты которых приходят через годы. Отчасти это связано с тем, что самые быстрые рычаги — приостановка пошлин на импорт из России и Белоруссии — <…> были политически слишком опасными для применения", — заключает издание.
После начала СВО Евросоюз начал вводить ограничения на поставки российских и белорусских удобрений. Так, в 20-й пакет санкций, принятый в конце апреля, включили квоту на импорт аммиака. Как подчеркивал президент Владимир Путин, с точки зрения экономики и интересов сельского хозяйства решения Брюсселя — полная глупость.
